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Marmarabirlik'ten üreticilere 538 milyon lira kredi

EKONOMİ 14.01.2023, 11:37
Marmarabirlik'ten üreticilere 538 milyon lira kredi

Marmarabirlik, ortaklarına toplam 538 milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptı.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik’te 2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyası sona erdi. Birlik ortaklarına toplam 538 milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptı.

Üretimde verimli ve ürün alım fiyatları açısından memnuniyetin yüksek olduğu bir kampanyanın  sonuna geldiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarının sona ermesiyle gübre, zirai ilaç ve akaryakıt dağıtımı için de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Marmarabirlik ortaklarına, yeni sezon ağaç bakımı ve üretimde devamlılığın sağlanması için, organik, organomineral gübre, D.A.P, 15.15.15+Zn, ÜRE ve Amonyum Sülfat gübreleri ile zirai ilaç sınıfından; bakır sülfat, hazır bordo, fungusit ve insektisit gruplarında destek sağlayacak.

“Dağıtımı yapılacak olan kimyasal, organik-organomineral gübre ve zirai ilaç için ortaklarımıza  piyasa koşullarından daha uygun şartlarda alma imkanı sunuyoruz” diyen Asa, “Amacımız üreticimizin zeytin üretiminde bütün girdilerini temin ederek destek olmaktır. Tarihe geçecek bir ürün alım dönemi olarak hatırlayacağımız bu kampanya, Marmarabirlik ’in üreticisine sahip çıktığı bir yıl olarak da kayıtlara geçmiştir. Ürün alım kampanyasının sonuna geldiğimiz bu günlerde, bir taraftan ürün alım bedelleri ödenmekte, diğer taraftan gübre, zirai ilaç ve akaryakıt desteği için çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz üreticimizin üretim maliyetlerini azaltmak ve üretimde devamlılığı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

2023 yılı için ortaklara tahsis edilen kredi limitleriyle ilgili Başkan Asa şu bilgileri verdi: “Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından ayni kredi limitleri belirlenirken, 2022 yılında 1 kg zeytinin üretim maliyeti baz alınacak olup, ortaklarımızın teslim ettiği her kilogram ürün için 10 TL ayni kredi desteği verilmesi kararı alınmıştır. Geçtiğimiz yıl kg başına 3 TL destek verilmişti. Üreticilerimize tahsis edilecek kredi, ortakların kooperatiflerine üç yıllık teslimat ortalamasının 10 TL ile çarpımı sonucu belirlenecektir. Verilecek olan ayni kredi desteğinin ana taahhüdü 500 kg üzeri olan ortaklara en alt limit 10 bin TL, en üst limiti ise 75 bin TL olacaktır. 8 kooperatifimiz genelinde ortaklarımıza verilecek ayni kredi desteği toplamı 538 milyon TL’dir.”

Ortakların en önemli gider kalemlerinden biri olan akaryakıt desteğine, şartların elvermesi durumunda Nisan 2023 tarihinde başlamayı hedeflediklerini belirten Hidamet Asa, “Son 2 yılda olduğu gibi bu yılda ortaklarımıza akaryakıt desteği verilecektir. Verilecek akaryakıt limit miktarı, dağıtım usul ve esasları Marmarabirlik tarafından daha sonra açıklanacaktır” dedi.

Öte yandan Marmarabirlik’te 2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyası sona erdi.  Marmarabirlik toplam 1 milyar 362 milyon TL tutarında 55 bin 322 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Birlik 31 Aralık 2022– 13 Ocak 2023 tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak, 20 Ocak 2023 Cuma günü ortaklara 10 milyon TL ödeme yapacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 633 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

 

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