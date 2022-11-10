Marmarabirlik'ten ilk dilim ödemeler bu gece hesaplarda

Yeni iş yılına ilişkin zeytin alımlarına 21 Ekim 2022 tarihinde başlayan ve bugüne kadar toplam 7 bin 800 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 11 Kasım 2022 Cuma günü üretici ortaklarına 45 milyon TL ödeme yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Zeytin üreticilerinin 21 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasındaki teslim ettikleri ürün bedeli alacaklarının yüzde 50’sinin karşılığı olarak toplam 45 milyon TL ödenecek.

Ortaklar bu gece saat 00:00‘dan itibaren Ziraat Bankası ATM’lerinden ürün bedellerini alabilecekler.

Marmarabirlik'in bugüne kadar bin 200 tonu yağlık olmak üzere toplam 7 bin 800 ton ürün alımı gerçekleştirdiğine vurgu yapan Başkan Asa, "Tutarı 204 Milyon TL’dir. Üretimde devamlılığın sağlanabilmesi, üreticimizin refah payının artırılması, zirai ilaç, gübre ve mazot gibi maliyetlerini karşılayabilmesi için Marmarabirlik üzerine düşeni yapmıştır. Ürün alım fiyatlarında yapılan güncellemelerle üreticiye büyük destek olunmuştur. Marmarabirlik üreticisini koruyan ve kollayan bir anlayışla piyasa fiyatlarına uyum sağlamaktadır. Yaptığımız fiyat güncellemesi de bunu göstermektedir. 4 Kasım tarihine kadar teslim edilen ürün bedeli karşılığı olarak ortaklarımıza 45 milyon TL ödeme yapılacaktır” dedi.

Piyasada iri daneye olan talep sebebi ile alıcısının da çok olduğunu belirten Asa, ortakların verdiği rekolte beyanının yüzde 50’si oranında ürün teslim etmelerinin satışları olumlu etkileyeceğini belirterek, "Üreticimiz Marmarabirik’e sahip çıksın. Hedefimiz daha çok ürün almak ve daha çok satmaktır” diye konuştu.