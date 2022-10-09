Marmara istihdamda rekabetçi bölge

Marmara Bölgesi, istihdamda Türkiye'nin en rekabetçi iki bölgesinden biri oldu.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre, Türkiye'deki şirketler önümüzdeki çeyrekte yüzde 27'lik Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım piyasası bekliyor.

Yüzde 26 NEO puanına sahip Marmara Bölgesi ise istihdamda Türkiye'nin en rekabetçi bölgelerinden birisi oldu.

Marmara'da beklentiler geçen çeyrekten bu yana 5 puan, geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana 9 puan yükseldi.

Ankete katılanlar, Türkiye genelinde ise önümüzdeki çeyrekte yüzde 27 puanlık NEO ile güçlü bir işe alım piyasası beklerken, Türkiye'deki işe alım beklentileri, EMEA Bölgesi ortalamasının 6 puan üzerine çıkarak listenin üst yarısında yer aldı.

Yayımladıkları anketle ilgili değerlendirmede bulunan, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'deki işe alım beklentilerinde görülen üç aylık artışın EMEA bölgesinde bildirilen en yüksek üç aylık artış olup bölgenin üç aylık artış ortalamasını 16 puan geride bıraktığını kaydetti.

Özellikle toptan perakende ticaret, imalat ve teknoloji sektörlerindeki hareketlilik bu artışı destekleyen önemli parametrelerden biri olduğunu kaydeden Narlı, "Kurumların işe alım beklentilerini pozitif anlamda etkiledi. Bununla birlikte finans sektörü de Avrupa'yı saran huzursuzluk ortamı nedeniyle daha önemli hale gelen Orta Doğu pazarlarıyla mevcut ilişkilerden faydalanmış görünüyor. Diğer yandan bir önceki çeyrekte, Rusya - Ukrayna krizine rağmen, hem Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi hem de sezonsallığın katkısıyla turizm sektörünün hareketlendiğini gözlemledik. Bu çeyrekte ise turizm sektöründe mevsimsellikten kaynaklı negatif etki görmekteyiz" diye konuştu.

EN GÜÇLÜ VE EN ZAYIF SEKTÖRLER

Türkiye'de 11 sektörden 9'u önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 2 sektör değişiklik beklemiyor. Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, 46 NEO puanı ile toptan ve perakende ticaret oldu. Hatta bu puan, sektörün 2011'in ilk çeyreğinden bu yana kaydettiği en yüksek NEO puanı oldu. Sektörle ilgili beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 11 puan, 2021'in 4. çeyreğinden bu yana ise 28 yüzde puan arttı.

Tüm sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Toptan ve Perakende Ticaret (46) BT, Teknoloji, Telekomünikasyon, İletişim ve Medya (34) İmalat (31) Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmet ve Kamu (25) Bankacılık, Finans, Sigorta ve Emlak (21) İnşaat (21) Diğer Hizmetler (13) Restoranlar ve Oteller (11) Birincil Üretim (8)