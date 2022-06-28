Marmara Bölgesi işe alımda en yüksek ikinci bölge

İstihdama Genel Bakış Araştırması'na katılan Türkiye'deki işverenler, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 13 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım hızı öngörüyor. Araştırmaya göre Marmara Bölgesi, 20 NEO puanı ile tüm bölgeler içerisinde işe alım beklentisi en yüksek ikinci bölge oldu.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup, 2022'nin üçüncü çeyreği için işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede, 40.000'den fazla işverenle bir anket yaptı.

Türkiye'den 1.027 işverenin katıldığı ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Anketi'ne göre Türkiye'deki 7 bölgenin 6'sındaki şirketler önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 1 bölgede düşüş öngörüyor.

Türkiye'nin en rekabetçi bölgesi, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 7 yüzde puan, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana 26 yüzde puan yükselişle 37 NEO puana ulaşan Karadeniz bölgesi olurken, en az rekabetçi bölge şirketlerin -15 Net Görünüm öngördüğü Doğu Anadolu oldu. Marmara Bölgesi ise 20 NEO puanı ile tüm bölgeler içerisinde işe alım beklentisi en yüksek ikinci bölge oldu. Tüm bölgelerin NEO puanları ise şu şekilde sıralandı: Karadeniz (37), Marmara (20), İç Anadolu (17), Akdeniz (17), Güneydoğu Anadolu (16), Ege (3) ve Doğu Anadolu (-15).

Araştırmaya göre Türkiye genelinde ise 2022'nin üçüncü çeyreğinde 13 yüzde puanlık bir Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım hızı öngörülüyor.

NEO puanının bir önceki çeyreğe göre 2 yüzde puan gerilemesi beklense de 2021 yılının 3. çeyreğine kıyasla 5 puan artması bekleniyor. Türkiye'deki işe alım iklimi, global ortalamanın -20 puan altında bir puan alarak 40 ülke içerisinde alt sıralarda yer aldı. Ankete göre Türkiye'de yerel üretim ve ihracat önemini koruduğu için imalat sektöründeki işverenlerin istihdam beklentilerinin güçlü olduğu görülüyor. Diğer yandan uçuşların yeniden başlaması nedeniyle Türkiye'nin otel ve restoran sektörü de güçleniyor, bu durum özellikle turizme dayalı küçük işletmeleri olumlu yönde etkiliyor.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'deki işverenlerin işe alım beklentilerinin pozitif olduğunu görmek umut verici olsa da işverenler halen ücret enflasyonu ile mücadele ettiğini söyledi.

Narlı, "Nitekim araştırmamız da otel ve restoran sektöründe işverenlerin işe alım niyetlerinin oldukça olumlu olduğunu gösteriyor. Bir önceki çeyreğe göre en fazla artış gösteren sektör ise 14 yüzde puan değişimle restoran ve oteller oldu. Bu sektördeki işe alım beklentilerindeki üç aylık artış, 40 ülkenin üç aylık artış ortalamasının 11 puan üzerinde ve küresel olarak onuncu sırada yer alıyor.” dedi.

Türkiye'deki 10 sektörden 9'unda işe alım yöneticileri önümüzdeki çeyrekte çalışanların sayısını artırmayı planlarken, 1 sektörde NEO düşüş gösteriyor.

Tüm sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Bankacılık, Finans, Sigorta ve Emlak (8), İnşaat (17), Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmet ve Kamu (13), BT, Teknoloji, Telekomünikasyon, İletişim ve Medya (-3), İmalat (23), Birincil Üretim (7), Restoran ve Oteller (9), Toptan ve Perakende Ticaret (35), Diğer Hizmetler (23), Diğer Sanayi (32)