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Mardinli kadınlardan 'bal'lı kazanç

EKONOMİ 12.11.2022, 12:00
Mardinli kadınlardan 'bal'lı kazanç

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü, Dargeçit ilçesinin doğal güzellikleri ile Ilısu Barajının bitki örtüsüne olan katkısını değerlendirmek, kadınların istihdam edilerek ekonomiye katkı sunmak amacıyla ‘Dargeçit’te Kadınlar Bal Üretiyor Projesi’ni hayata geçirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
İlçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım alanlarının azlığı ve meyve bahçelerinde zirai ilaç kullanımının hemen hemen hiç olmaması balın kalitesine katkı sunuyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde arıcılık ve bal üretimin azlığı projeyi önemli kılıyor. Proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 50 kadına 84 saat eğitim verildi. Eğitimlerin ardından 2 milyon 153 bin TL değerinde 20’şer adet arılı kovan, 10 adet boş kovan, arıcılık için gerekli malzemeler ve bal sağım makinesi dağıtıldı.

Proje ile kadınların hem arı yetiştiriciliği üzerinde söz sahibi olması, hem de özen gerektiren bir faaliyeti üstlenerek aile gelirine katkı sağlaması ve göçün önlenmesi amaçlandı.

"KAZANDIĞIM PARA İLE ÇOCUĞUMU OKUTUYORUM"

Dargeçit ilçesi Karabayır Köyünde oturan Halime Demir, Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği arılı kovan, boş kovan, bal sağım makinesi ve arıcılık için gerekli olan malzemeler ile çok işler başardıkları kaydetti. Daha önce ev işleri uğraştıklarını eve ekonomik olarak bir katkı sunamadığı dile getiren Demir, ‘‘Hayvancılık ve tarımdan öyle büyük bir maddiyatımız yoktu. Yetiştirdiğimiz balı satmaya başladık. Bu bize gerçekten güzel bir getiri sağladı. Buradan kazandığımız para ile üniversite okuyan çocuğuma her ay kesintisiz olarak para gönderiyorum. Bu çok güzel bir şey.’’ dedi.

Köyleri için güzel bir yatırım olduğunu vurgulayan Demir, ‘‘Önceden Dargeçit diyorduk. Şimdi ise ‘Dargeçit Balı’ diyoruz. Ne güzel değil mi?’’ diye belirtti.

"ÇALIŞAN BİR KADIN OLDUM"

Dargeçit ilçesi kırsal Ilısu Mahallesinde oturan ve hibeden faydalanan Vesile Demir ise, daha önce bir işte çalışmadığı Mardin Büyükşehir Belediyesinin hibesi ile artık arıcılıkla uğraştığı söyledi. Arıcılık ile uğraştığı için çok memnun olduğunu belirten Demir, şunları söyledi: ‘‘Ekonomik olarak hiçbir katkım eve gelmiyordu. Şimdi benimde bir katkım oluyor. Çalışan gibi oldum. Arılarımla uğraşıyorum boş zamanım yok. Bu işi zevkle yapıyorum. Boş zamanlarımızı değerlendirme açısında kadınlara tavsiye ediyorum. Bu tür hibelerin olması çok güzel. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim.’’

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