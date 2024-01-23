Mardinli iş insanları kendi imkanları ile motor yenileme tesisi kurdu

Mardin’de iş insanları Şeyhmus Aday ile Yılmaz Kanioğlu tarafından yapılan yatırımla bölgeye hitap edecek motor yenileme tesisi kuruldu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan üzerinde modern makine parkuru ile 50 kişiye istihdam sağlayacak ipekyolu motor yenileme tesisi açılışı törenine bölgeden gelen sanayici ve iş insanlarının yanı sıra Mardin’de faaliyet gösteren sanayici esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan iş insanı Şeyhmus Aday, “Uzun yıllardır bu sektörün içerisinde olduklarını belirterek, sektörün içerisinde kazandıklarımızı yine memleketimize ve bölgemize bir vefa borcu olarak yatırım yaparak katkıda bulunduklarını söyledi.

İş ortağımız Yılmaz Kanioğlu ile beraber yeni ve modern makine parkurumuzla yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan üzerinde kurulduğunu ifade eden Aday,” Şimdilik 50 kişiye istihdam sağlamak amacındayız. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan bu yatırımımızı hiçbir teşvik ve maddi destek almadan kendi imkanımızla yapıyoruz. Ülkemizin ekonomik anlamda gelişimi için herkesin elinden geleni yapması gerekir. Bizde üstümüze düşeni yaptık. Bu güzel tesisin Mardin’inimize ve Bölgemize hayırlar getirmesini dilerim. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayarak bölge illerden gelen Mardin ve ilçelerinden gelen sanayi esnaf kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İş insanı Yılmaz Kanioğlu ise, Bizler her zaman kendimizi yenileyerek, müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine yönelik en iyi ve en kaliteli hizmetler sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Kanioğlu,” Her çeşit araçların özellikle Tır, Kamyon ve Otobüs motorlarını ve ekipmanlarını yenileyerek ‘Sıfır Gibi Motor’ olarak yenilenen motorlara sahip olma fırsatı sunuyoruz. İlerleyen senelerde sunduğumuz bu hizmeti de geliştirerek daha güzel sonuçlar alacağımıza eminim. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayarak açılışımıza teşrif eden dost akraba ve esnaf kardeşlerimize teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Daha sonra açılıştan sonra tesisi gezen misafirler, bu güzel tesis için yatırımcıları tebrik ederek işletmelerinin hayırlı olmasını diledi.