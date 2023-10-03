Mardin’de ilk defa yerli bir firma halka arz edilecek

Mardin’in öncü firmalarından biri olan Azim Group Holding, Borsa’da halka açılan ilk firma olmak için çalışmalarına başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Üç farklı bakanlık bünyesinde Gümrük Ticaret Bakan Yardımcılığı, Ekonomi Bakan Yardımcılığı ve Tarım Orman Bakan yardımcılığı görevlerini yapmanın yanında Bolu Milletvekili ve birçok alanda başarılı çalışmalara imza atan Av. Fatih Metin’i Azim Group Holding Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ile yatırımlarını artırma kararı alan Azim Un, Türkiye’de borsada halka açılan Mardin’in ilk yerli firması olmak için başvurularını yaptı.

OSB VE MARDİN VALİSİNİ ZİYARET ETTİ

Mardin’e gelerek Azim Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan ile birlikte sektör temsilcileri ile bir araya geldikten sonra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’u ziyaret eden Metin, daha sonra OSB’de gazetecilerle bir araya geldi.

Azim Group Holding olarak Mardin’de yapacakları yatırım ve projeler hakkında bilgiler veren Metin, “Uzun yıllardan beri sektörümüzün öncü kuruluşlarından olan Azim Group Holding çatısı altında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağız. Güneydoğu’muzun incisi Mardin’imize katkı vermeye ve Azim Group’a yeni yatırımlara kucak açmak noktasında destek olmaya ve halkımıza da yeni müjdeler vermek için buradayız.”dedi.

İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ

Azim Un’ın ihracat şampiyonluklarıyla sektöründe öncü olduğunu hatırlatan Metin şunları söyledi:

“Azim Un her geçen gün gücüne güç katarak ilerlemekte. Azim Un en önemli özelliği her yıl büyüyerek gelişmesi bugün 2 fabrikası Mardin’de 1 fabrikası da Adana’da hizmet vermekte onun dışında GES yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları ve önümüzdeki dönemdeki inşallah olacak olan yatırımlarla daha da büyüyecek. Şu anda bu şirketler bir çatı altında birleşti. Azim Group Holding olarak bundan sonra inşallah Mardinimize ve ülkemize hizmete devam edecek. Bu kapsamda da biz yönetim kurulu üyesi olarak biz bu aileye katıldık. İnşallah bundan sonra da bu gücün hem katma değerimizin artması adına hem de istihdamın artması adına yeni yatırımlarla devam edecektir.”

AZİM UN MARDİN’DE BİR İLKE İMZA ATACAK

Kısa sürede 25 milyon dolar değerinde iki ayrı yatırım yapacakları bilgisini veren Metin, “Bu kapsamda 5 milyon dolar lisanslı depo yatırımı bu kısa süre içerisinde başlayacak ve bu yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu 5 milyon dolarlık yatırımla beraber hem istihdam hem de katma değerle beraber yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca hangi sektörde olacağını daha sonra açıklayacağımız 20 milyon dolarlık bir yatırım daha olacak. Bunun dışında Mardin’in gururu bu şirket yine Mardin’de bir ilki başaracak. İnşallah Mardin’de halka açılan ilk şirket unvanını da Azim Un olarak alacağız. Bu vesileyle ben Mardin halkını sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.”ifadelerini kullandı.