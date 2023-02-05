Mardin MÜSİAD'a 'hayırlı olsun' ziyareti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, MÜSİAD Mardin Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan seçilen Bülent Tekin’i ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı, İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Vahap Alma, İl Teşkilat Başkanı Ahmet Özkan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Josef Göksun ile birlikte MÜSİAD Mardin Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda şube başkanı seçilen Bülent Tekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan görüşmede MÜSİAD’ın mevcut faaliyetleri ve uygulamaya almayı düşündükleri yeni kararlar üzerinden görüş alışverişinde bulunuldu. Mardin sanayisinde gelinen seviyenin çok iyi durumda olduğu ve inşallah yapılacak olan yeni yatırım ve desteklemelerle ileriye dönük çok daha ciddi çalışmaların olacağı görüşüldü. AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ne olursa olsun Mardin’in yararına olabilecek her konuda en büyük destekçilerinin kendileri olacağını belirtti. Ziyaret daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.