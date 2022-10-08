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Mansur Yavaş'tan su indirimine veto

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde "su tarifelerine" ilişkin tartışma devam ediyor. AK Parti Grubu'nun teklifiyle alınan yüzde 50 indirim kararını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş veto etti.

EKONOMİ 08.10.2022, 12:57
Mansur Yavaş'tan su indirimine veto

Büyükşehir Belediye Meclisi, eylül ayı olağan toplantısında, AK Parti grubu, su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesini teklif etti.

AK Parti grubu ayrıca tarifeyle ilgili 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasını istedi.

Teklif oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı. Alınan indirim kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edildi.

Edinilen bilgiye göre; Yavaş'ın su tarifesinde indirim kararını hukuka aykırı bularak veto ettiği belirtildi.

İndirim karanının veto edilmesi pazartesi günü yapılacak ekim ayı toplantısında gündeme gelecek.

Yavaş'ın veto gerekçesi de Meclis toplantısında açıklanacak. 

#ankara #Mansur Yavaş #aski #su indirimi #veto
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