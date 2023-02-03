Mansur Yavaş Gayrimenkul Konferansı’na katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na (ICREDIM 2023) katıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı”nın (ICREDIM 2023) üçüncüsünde konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıverdi yerel yönetimlerle yapılan iş birliklerine değinerek belediye başkanlarına teşekkür etti.

“YEREL YÖNETİCİLERİN ÜSTLENMESİ GEREKEN ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR VAR”

Sözlerine iklim değişikliği, küresel ısınma, yeşil alanların ve tarım arazilerinin tahrip edilmesi gibi konuların tüm uygar dünya ülkeleri tarafından dikkatle takip edildiğini vurgulayarak başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Dünyamız günden güne yok oluyor. İnsanlar, doğayı ve dünyanın bütün kaynaklarını vahşice, plansızca, bilime ve vicdana aykırı bir şekilde kullanıyor, tüketiyor, kirletiyor ve büyük ölçüde ziyan ediyor” dedi. Yapılması gereken çok fazla şeyin olduğunu söyleyen Yavaş, şöyle devam etti:

“Bu süreçte biz yerel yöneticilerin de üstlenmesi gereken önemli sorumlulukları vardır. İmar planları, kentsel gelişmeyi yönetmede bir araçtır. Kentlerimiz maalesef birilerine rant aktarmak amacıyla yapılan imar planlarıyla yozlaştırılmıştır. Bunun en acı örneklerinden birisi de Ankara olmuştur.”

“BİZİM DÖNEMİMİZDE RANTA DAYALI HİÇBİR PLAN GEÇMEMİŞTİR”

Toplantı salonunda bulunan ABB Eski Başkanı Mustafa Tuna’yı örnek gösteren Yavaş, “Sayın Başkanımın döneminden başlamak üzere bizim dönemimizde de ranta dayalı hiçbir plan geçmemiş geçmemekte yani tüm meclis gruplarımız bu konuda hemfikirlerdir ve tüm mahkeme kararları da uygulanmaktadır” diye konuştu.

“KENTSEL YAŞAM ALANLARI RANT ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR”

Altyapı sorununa değinen Yavaş, “Yerin altına yapılan yatırımı kimse görmez diye altyapı yatırımları yapılmamış ve bunların sancılarını maalesef ağır bir şekilde yaşıyoruz. Bu süreçte ‘hiçbir altyapı bu sağanak yağmurlara dayanamaz’ diyerek suçu doğaya yüklemek yanlıştır. Ankara yıllardır, yeşil alanlardan yoksun, altyapısız, plansız ve programsız bir şekilde büyütülmüştür. Dere yatakları imara açılmıştır. Kentsel yaşam alanları rant alanlarına dönüştürülmüştür” dedi.

Ankara’nın altyapı, ulaşım ve imar sorunlarına ilişkin bütünlüklü bir plana ihtiyacı olduğunun altını çizen Yavaş, “Aralarında 20 yıldır atıl olan 50 yeşil alanı halkımıza kazandırdık. Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı ve Gazi Parkı bunlardan sadece üçüdür. Geçtiğimiz hafta Batıkent Rekreasyon Alanı için temel atma töreni düzenledik. Gölbaşı BAKAP, Çankaya Lodumlu, Keçiören Hacıkadın ve Ovacık gibi büyük projelerimizi bu sene tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Tarıma verilen destekleri de hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

“Kırsal kalkınmaya çok büyük destekler veriyoruz. Gübre, mazot, tohum her türlü desteği veriyoruz. Bir de KIRBİS sistemiyle 33 bin ÇKS kayıtlı çiftçimizin tarlasını izliyor ve kendilerine her konuda yardımcı oluyoruz. İhtiyacı olan ve aynı zamanda çiftçilik yapan 11 bin 500 haneye güneş enerjisi veriyoruz ve diğer 33 bin çiftçiye de yüzde 50 hibeli güneş enerjisi desteği veriyoruz. AŞTİ’yi ve bazı Aile Yaşam Merkezlerimizi de güneş enerjili sisteme entegre etme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”