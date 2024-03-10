Manisa’da 424 milyon metreküp atıksu arıtımı yapıldı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda il genelinde çevreci yatırımlara devam ettiklerini belirterek, idarenin kuruluşundan bu yana kurum bünyesinde bulunan ve başarılı bir şekilde işletilen 20 atıksu arıtma tesisi ile 424 Milyon metreküp atıksu arıtımı yapıldığını vurguladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kurulduğu günden bu yana Gediz ve Bakırçay Ovaları’nın bereketli topraklarını koruma noktasındaki yatırımlarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesindeki atıksu arıtma tesislerini başarıyla işletmeye devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, idare tarafından işletilen 20 atıksu arıtma tesisi ile bugüne kadar 424 Milyon metreküp atıksu arıtımı yapıldığını belirtti. Genel Müdür Aslay, 2015-2022 yılları arasında tesislerin 32 Milyon 400 bin TL’lik enerji teşvikinden yararlandığını da sözlerine ekledi.

Manisa’nın doğal çevresinin korunması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün çevreci yatırımlara büyük önem verdiğini belirten Genel Müdür Aslay, “Yaklaşık bin 700 personelimizle 17 ilçemiz 1088 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu ve altyapı temini noktasındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir şehir bırakmak için de atıksu arıtma tesisi yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. İdaremiz kurulduğu günden bu yana ekonomik ömrünü tamamlamış tesisler yerine Manisa ve Alaşehir merkeze modern tesisler inşa ettik. Atıksu arıtma tesisi olmayan Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir Kavaklıdere ve Sarıgöl’e de yeni tesisler kazandırdık. İlçe ve belde belediyelerinden devraldığımız tesislerle birlikte Manisa’mıza şu an 20 atıksu arıtma tesisiyle hizmet veriyoruz. Selendi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde ise inşa çalışmaları, mekanik ve elektrik imalatları da tamamlanarak tesisin kuru kabulü yapıldı. Demirci ve Kırkağaç İlyaslar’da ise inşa çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca Köprübaşı, Alaşehir Uluderbent ve Yunusemre Muradiye mahallemize inşa edeceğimiz tesislerimizin de projeleri hazır. Tüm bu yatırımlar göz önüne alındığında kuruluşumuzdan bu yana 424 Milyon metreküp atıksuyu arıtıp bereketli Gediz ve Bakırçay havzalarına temiz bir şekilde deşarj ettik” diye konuştu.

“32 MİLYON 400 BİN TL’LİK ENERJİ TEŞVİKİNDEN YARARLANDIK “

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, çevre iznine sahip ve yıl içinde çevre cezası almamış atıksu arıtma tesislerine verilen enerji teşviki kapsamında yönetmelikte yer alan tüm hükümleri başarıyla yerine getirdiklerini ifade eden Genel Müdür Aslay, “Kurumumuz bünyesinde bulunan ve başarılı bir şekilde işletilen tesislerimiz 2015-2022 yılları arasında 32 Milyon 400 bin TL’lik enerji teşvikinden yararlandı. 2023 yılı enerji teşvikleri için de gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvurumuzu yapacağız. Tesislerimizden gelen enerji teşvikleri Manisa’mıza yeni yatırımlar yapabilmemize ve kurum bütçemizi de korumamıza imkan sağlıyor. Enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazanan her yeni tesisimizle birlikte Manisa ve Manisalılarımız kazanmaya devam edecek” dedi.