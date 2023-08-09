Manisa Sarıgöl ve Alaşehirli üreticilere sergi bezi desteği

‘Manisalı Zeytin ve Üzüm Üreticilerini Destekleme Projesi’ kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde satın alınan üzüm kurutma sergi bezleri Sarıgöl ve Alaşehirli üreticilere teslim edildi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 7 bin 500 üreticiye 7 bin 500 top üzüm sergi örtüsünün dağıtımına devam ediyor.

Yüzde 100 hibe destekli olarak gerçekleştirilen ‘Manisalı Zeytin ve Üzüm Üreticilerini Destekleme Projesi’ kapsamında Sarıgöl ve Alaşehirli üreticilere de üzüm kurutma sergi bezleri teslim edildi.

Sarıgöl’de gerçekleştirilen teslim törenine Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı.

Törende konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, kırsal kalkınmaya sağlanan desteklerin öneminden bahsederken, gerçekleştirilen desteklemeler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

‘Manisalı Zeytin ve Üzüm Üreticilerini Destekleme Projesi’ kapsamında Sarıgöl’de bin 650 üreticiye bin 650 üzüm kurutma sergi bezi teslim edilirken, Alaşehir’de de bin 190 üreticiye bin 190 adet üzüm kurutma sergi bezi teslim edildi.