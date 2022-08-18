Manisa Salihli’de gözler üzüm fiyatında

Manisa Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelen ilçedeki meslek odalarının temsilcileri, karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Ortak konu ve beklenti ise hafta sonu açıklanması beklenen kuru üzüm alım fiyatı oldu.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın belli periyotlarda düzenlemeyi bir gelenek haline getirdiği meslek odaları ortak istişare toplantılarından biri daha gerçekleştirildi.

Salihli TSO Meclis Salonu’ndaki toplantıya Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Demir ile ilçede faaliyet gösteren diğer esnaf odalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ağırlıklı konuyu ise herkesin merakla beklediği kuru üzüm alım fiyatı oluşturdu. Toplantının açış konuşmasını yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, mevsim itibariyle bölgenin en önemli konusunun kesimine ve kurutulmasına başlanan üzüm olduğunu ifade etti. Girdi maliyetlerinin yüzde 350 oranında arttığı bir ortamda hafta sonu Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak olan alım fiyatının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Yüksel, beklentilerin yüksek olduğunu ve ekonomisinin büyük kısmı üzüme dayalı olan bölge için müjdeli bir haber beklediklerini söyledi.

Yüksel, 2016 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdikleri odalar arası ortak istişare toplantılarının sorunların çözümü ve sinerji oluşturma açısından büyük yarar sağladığını ifade etti. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üzümün üreticiye maliyetinin ortalama 24,10 TL olduğuna vurgu yaparak, üzüm alım fiyatının Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak olması nedeniyle beklentinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bu yıl 4 kg yaş üzümden 1 kg kuru üzüm elde etmenin zor olacağını bu yüzden fiyat beklentisinin 2 Dolar seviyelerinde olduğunu belirten Yalvaç, iklim şartları nedeniyle üzümde kalitenin düşük olduğunu ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle en büyük alıcı olan Rusya’ya yaş üzüm satışının sorunlu olduğunu sözlerine ekledi. Yalvaç, gübre, mazot, işçilik ücretleri, elektrik ve zirai ilaç kalemlerindeki artış nedeniyle maliyetlerin yüzde 350 oranında arttığını, iyi bir fiyatın yanı sıra prim verilmesinin de şart olduğu görüşünü savundu.

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, üzümde girdi maliyetlerinin bu yıl dört- beş katına çıktığına dikkat çekti. Üretilen kuru üzümün yüzde 80-85’inin ihraç edildiğine dikkat çeken Aksoy, ürün bazında 1-2 TL arasında destek primi verilmesinin daha yararlı olacağını vurguladı.