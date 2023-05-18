Manisa Kula AAT begesini yeniledi

MASKİ Genel Müdürlüğünün başarılı bir şekilde işlettiği Kula Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)'nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından 5 yıl geçerliliği olan ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Kula Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemelerinin ardından tesisin ilgili mevzuatlara göre başarılı bir şekilde işletildiği belirlenerek 5 yıl süre ile geçerli olan belge kuruma verildi.

Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesinin alınabilmesi için, tesisin çevre izin ve lisans sürecini tamamlamış olması, ilgili mevzuatlara göre başarılı bir şekilde işletiliyor olması gerekiyor. Mevzuata uygun olan ve belgeyi almaya hak kazanan her tesis ile birlikte enerji teşviklerinden yararlanılarak kurum bütçesi korunuyor böylece Manisa ve Manisalı vatandaşlar kazanıyor.

