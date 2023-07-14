Manisa'da üreticiye sepet desteğine devam

Sebze üreticilerine '100 Bin Sepet Desteği' projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Soma ve Kırkağaç’ta 950 üreticiye 9 bin 500 adet plastik sepet desteğinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Plastik sepetleri teslim alan üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün her daim üreticinin yanında yer aldığını belirterek, teşekkür etti.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, il genelinde 10 bin üreticiye yüzde 100 hibe desteğiyle 100 bin adet sepet dağıtımı yapılıyor.

Soma ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen programlarda da üreticilere plastik sepetleri teslim edildi.

İlk olarak Soma’da düzenlenen programa katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta," Geçen yıl 70 milyon liralık bir bütçeyi tarıma ayırdık. Bu sene de Cengiz başkanımızın talimatıyla 122 milyon liralık bir bütçeyi tarıma ayırdık. Gübre desteğiyle başladık, şimdi sepet desteği gerçekleştiriyoruz. Üzümcüler için kurutma sergi bezi, zeytinciler için hasat örtülerimiz ile desteğimiz devam edecek. Yem bitkisi tohumuyla ilgili de müracaatımız devam ediyor. Manisa önemli bir tarım şehri. Bütçeyi verimli bir şekilde kullanarak destek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği, mevzuatın ve bütçe imkânın el verdiği ölçüde tarıma destek vermeye devam edeceğiz. Başkanımızın bizlere talimatı şudur,” Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü Milletin Efendisidir” sözünü şiar alın. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ”dedi.

Üreticiler teşekkür etti