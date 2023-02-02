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Manisa'da üreticilere gübre desteği

EKONOMİ 02.02.2023, 12:03
Manisa'da üreticilere gübre desteği

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında üreticilere her alanda desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Gübre Desteği Projesi’ kapsamında Soma ve Kırkağaç ilçelerinde üreticilere gübre dağıtımı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Bu yıl, tarımsal ve kırsal kalkınmaya dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe destekli olarak temin edilen gübreleri Soma ve Kırkağaç ilçelerinde üreticilere teslim etti.

Proje kapsamında, Kırkağaç ilçesinde 323 üreticiye 69,3 ton gübre dağıtımı yapıldı. Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Fahri Dinçer, Mahalle Muhtarları ve üreticilerin yer aldığı dağıtım töreninde Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, üreticiye yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Kırkağaç ilçesindeki dağıtım töreninin ardından Soma ilçesinde 110 üreticiye 19.6 ton gübrenin teslimi yapıldı. Buradaki törende Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’ya, Soma Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşioğlu, Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı. 2023 yılı için tarımsal ve kırsal kalkınmaya 122 milyon liralık dev bir bütçe ayırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Gübre Desteği Projesi’ kapsamında da yüzde 50 hibeli olarak 1000 ton gübreyi üreticilerimize teslim ediyoruz. Temel prensibimiz küçük ve orta ölçekli üreticilerimizi desteklemek. Soma ilçemizde de 110 üreticiye 19.6 ton gübre desteğinde bulunuyoruz. Hasadınız bol, kazancınız bereketli olsun” dedi.

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