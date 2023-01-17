Manisa'da tarımsal ve kırsal kalkınmaya hibeli destek

Manisa'da tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarda bin ton gübre desteğinde başvuru süreci tamamlanırken, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi kapsamında yüzde 75 hibe ile dağıtılacak olan damızlık 500 koç ve 50 teke için başvurular sürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında hayata geçirdiğimiz, üreticimize 1.000 ton gübre desteğimizle ilgili başvuru süreci tamamlandığını söyledi.

Toplamda 4 bin 877 vatandaşın bu destekten yararlanmak üzere başvuruda bulunduğunu kaydeden Başkanvekili Palabıyık, Ocak ayının sonuna kadar gübreleri üreticilerimize teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında bu yıl damızlık 500 koç ve 50 teke dağıtılacağını da açıklayan Palabıyık, "Yüzde 75 Büyükşehir Belediyemiz hibesiyle vereceğimiz damızlık hayvanlar için 2 Ocak’ta başvurular alınmaya başladı. Hayvan yetiştiricilerimiz, 30 Ocak tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.