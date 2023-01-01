Manisa'da 'sürü iyileştirme'ye devam

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ellerindeki koyun ve keçi sürülerine, yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımları sağlanarak verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirdiği ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi’ni bu yıl 500 koç ve 50 teke ile sürdürecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 2023 yılı tarımsal ve kırsal kalkınma bütçesini 122 milyon TL olarak açıklamasının ardından, üreticilere verilecek destekler de bir bir açıklanmaya başlandı. Uygulamaya aldığı projeler ile üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi’ni bu yıl desteği arttırarak devam ettirecek.

2 Ocak Pazartesi günü başvuruların alınmaya başlanacağı projede, üreticiler, 30 Ocak tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilecekler.

Üreticilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin arttırılması ve sürü ıslahının sağlanması amacıyla Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, yüzde 75 hibe desteği ile 500 adet damızlık koç, 50 adet damızlık teke dağıtımı gerçekleştirilecek.

PROJEDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Projeden, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Kayıt Sistemlerine kayıtlı olan ve en az 30, en fazla 150 adet anaç koyun hayvan varlığına sahip, programlı aşıları eksiksiz yaptırmış yetiştiriciler yararlanabilecek.

Başvurusu olumlu sonuçlanan yetiştiriciler proje katılım payı olarak yüzde 25’lik bedeli Manisa Büyükşehir Belediyesi veznelerine yatırarak projeye katılım sağlayacak. Yetiştiriciler proje kapsamında almış oldukları damızlık koç ve tekelerin bakımını sağlayacak, proje takip süresince kesmeyecek, satmayacak ve başka işletmelerde kullandıramayacak. Proje takibi 6 aylık dönemlerde 2 yıl boyunca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75’lik hibe desteği verdiği proje kapsamında dağıtımı yapılacak olan damızlık hayvanların seçimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve teknik ekibi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök ve teknik ekibinin çalışmasıyla Bursa Karacabey TİGEM’den yapıldı.