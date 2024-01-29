Son Dakika

Manisa'da maaş zammına davullu zurnalı kutlama

EKONOMİ 29.01.2024, 17:45
Manisa'da maaş zammına davullu zurnalı kutlama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü önünde, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerde çalışan personeller tarafından yoğun bir sevgi seli içerisinde karşılandı. Yapılan maaş zammı nedeniyle ‘Teşekkürler İşçinin Emekçinin Dostu Efsane Başkan Cengiz Ergün’ pankartı açan personeller, “Büyük Başkan” sloganları atarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 4 bin 615’i bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerde çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalamasının ardından, MASKİ Genel Müdürlüğü önünde personeller tarafından alkışlar ve sevgi gösterileriyle karşılandı. BESOT Konferans Salonu’nda sulama kooperatiflerine yönelik boru desteği protokolü için gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, personellerin yoğun ilgisiyle alana giriş yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve şirketlerde çalışan 745 personelin aldığı en düşük ücreti 26 bin 508 TL’ye, bunun dışında kalan ve personelin yüzde 80’ini oluşturan 3 bin 805 çalışanın alacağı ortalama ücretin de 27 bin 510 liraya yükseltilmesi, personellerin yüzünü güldürdü. Yeni maaş zammının coşkusuyla davul zurna eşliğinde alkışlarla karşılanan Başkan Ergün’e personeller, ‘Teşekkürler İşçinin Emekçinin Dostu Efsane Başkan Cengiz Ergün’ pankartını açtı. Personellerin coşkusuna ortak olan Başkan Ergün, davul zurna eşliğinde personellerle karşılıklı oynadı. 

'AİLENİZLE, SEVDİKLERİNİZLE GÜLE GÜLE HARCAYIN ' Personellerin maaş zammı mutluluğunu paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çok değerli kardeşlerim, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve şirketlerimizde çalışan siz değerli hemşehrilerim, dostlarım, arkadaşlarım, çalışanlarım, hepinizi sevgi ve sayı selamlıyorum, Allah hepinizden razı olsun. Çok şükür Allah bugünleri bizlere gösterdi. Yaklaşık 15 yıldır, 2009’dan beri Manisa’ya sizlerle beraber hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Manisa’daki 1 buçuk milyon insana hizmet noktasında verdiğiniz emek ve katkılar için Allah hepinizden razı olsun. 6 bin 250’ye ulaşan bu dev aile kadromuz ile Allah nasip ederse bir 5 yıl daha Manisa’ya hizmet edeceğiz. Rabbim bize yeniden nasip ederse, 15 yıldır olduğu gibi çizgimizi bozmadan, ayrımcılık yapmadan, her noktada çalışacağımızın sözünü veriyorum. Beni bu noktada sahadaki çalışmalarımızın gerçekleşmesinde, vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında sizlerin çabasını ve gayretini unutmayan bir kişiyim. Sağ olun var olun. Yeni belirlenen ücretleri, ailenizle sevdiklerinizle güle güle harcayın, hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan sizlerin ve ailelerinizin mutluluğu. Yarınlara daha güzel ve umutla bakabilmemiz. Buradan tüm Manisa’ya bir kez daha söylüyorum. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin, her günümüzü sağlık sıhhat içerisinde yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin. Allah razı olsun” diye konuştu. “Efsane Başkan” ve “Büyük Başkan” sloganlarıyla konuşması defalarca kesilen Başkan Ergün, alkışlar ve sevgi gösterileri arasında konuşmasını tamamladı.  
 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 57
3. Trabzonspor 23 40
4. Beşiktaş 23 36
5. Antalyaspor 23 34
6. Rizespor 23 35
7. A.Demirspor 23 31
8. Başakşehir 23 30
9. Kayserispor 23 30
10. Kasımpasa 23 29
11. Sivasspor 23 29
12. Ankaragücü 23 28
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Gaziantep FK 23 26
16. Hatayspor 23 25
17. Karagümrük 23 24
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 27
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Şanlıurfaspor 20 20
15. Adanaspor 20 20
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 22 55
2. Real Madrid 21 54
3. Atletico Madrid 21 44
4. Barcelona 21 44
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 20 26
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 21 26
13. Rayo Vallecano 21 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 21 11
20. Almeria 22 6