Manisa'da maaş zammına davullu zurnalı kutlama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü önünde, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerde çalışan personeller tarafından yoğun bir sevgi seli içerisinde karşılandı. Yapılan maaş zammı nedeniyle ‘Teşekkürler İşçinin Emekçinin Dostu Efsane Başkan Cengiz Ergün’ pankartı açan personeller, “Büyük Başkan” sloganları atarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 4 bin 615’i bulan Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerde çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalamasının ardından, MASKİ Genel Müdürlüğü önünde personeller tarafından alkışlar ve sevgi gösterileriyle karşılandı. BESOT Konferans Salonu’nda sulama kooperatiflerine yönelik boru desteği protokolü için gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, personellerin yoğun ilgisiyle alana giriş yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve şirketlerde çalışan 745 personelin aldığı en düşük ücreti 26 bin 508 TL’ye, bunun dışında kalan ve personelin yüzde 80’ini oluşturan 3 bin 805 çalışanın alacağı ortalama ücretin de 27 bin 510 liraya yükseltilmesi, personellerin yüzünü güldürdü. Yeni maaş zammının coşkusuyla davul zurna eşliğinde alkışlarla karşılanan Başkan Ergün’e personeller, ‘Teşekkürler İşçinin Emekçinin Dostu Efsane Başkan Cengiz Ergün’ pankartını açtı. Personellerin coşkusuna ortak olan Başkan Ergün, davul zurna eşliğinde personellerle karşılıklı oynadı.

'AİLENİZLE, SEVDİKLERİNİZLE GÜLE GÜLE HARCAYIN ' Personellerin maaş zammı mutluluğunu paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çok değerli kardeşlerim, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve şirketlerimizde çalışan siz değerli hemşehrilerim, dostlarım, arkadaşlarım, çalışanlarım, hepinizi sevgi ve sayı selamlıyorum, Allah hepinizden razı olsun. Çok şükür Allah bugünleri bizlere gösterdi. Yaklaşık 15 yıldır, 2009’dan beri Manisa’ya sizlerle beraber hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Manisa’daki 1 buçuk milyon insana hizmet noktasında verdiğiniz emek ve katkılar için Allah hepinizden razı olsun. 6 bin 250’ye ulaşan bu dev aile kadromuz ile Allah nasip ederse bir 5 yıl daha Manisa’ya hizmet edeceğiz. Rabbim bize yeniden nasip ederse, 15 yıldır olduğu gibi çizgimizi bozmadan, ayrımcılık yapmadan, her noktada çalışacağımızın sözünü veriyorum. Beni bu noktada sahadaki çalışmalarımızın gerçekleşmesinde, vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında sizlerin çabasını ve gayretini unutmayan bir kişiyim. Sağ olun var olun. Yeni belirlenen ücretleri, ailenizle sevdiklerinizle güle güle harcayın, hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan sizlerin ve ailelerinizin mutluluğu. Yarınlara daha güzel ve umutla bakabilmemiz. Buradan tüm Manisa’ya bir kez daha söylüyorum. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin, her günümüzü sağlık sıhhat içerisinde yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin. Allah razı olsun” diye konuştu. “Efsane Başkan” ve “Büyük Başkan” sloganlarıyla konuşması defalarca kesilen Başkan Ergün, alkışlar ve sevgi gösterileri arasında konuşmasını tamamladı.

