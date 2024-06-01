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Manisa'da bla üreticilerine destek sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden bal üreticilerine destekler artarak, sürüyor Büyükşehir, 27 arıcıya 270 adet ana arı teslim etti Ana arıları teslim alan bal üreticileri memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Ferdi Zeyrek’e de teşekkürlerini iletti

EKONOMİ 01.06.2024, 16:00
Manisa'da bla üreticilerine destek sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden bal üreticilerine destekler artarak, sürüyor. Büyükşehir, 27 arıcıya 270 adet ana arı teslim etti. Ana arıları teslim alan bal üreticileri memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Ferdi Zeyrek’e de teşekkürlerini iletti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde yetiştirilen ana arılar yüzde 100 hibe olarak arıcılık yapanlara teslim ediliyor. İlk etapta 21 arıcıya 210 ana arının dağıtımı gerçekleştirilmişti. Bu destekle birlikte hibe edilen ana arı sayısı 480’e çıktı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hıroğlu Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezinde yüzlerce kovanda üretilen ana arılar yetiştirerek, üreticilerin hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda düzenlenen dağıtım programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı heyeti, Merkez’deki görevliler ve arı desteğinden faydalanan Manisalı arıcılar da katıldı.

BAL ÜRETİCİLERİ ÇOK MUTLU Ana arı dağıtımından yararlanan bal üreticisi İrfan Aldemir, Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Somada arıcılık yapıyorum, 200 kovandan fazla arım var. Büyükşehir’in böyle bir ana arı dağıtımı olduğunu duyduk, geldik, gördük ve çok beğendik. Manisa’nın gerçekten böyle bir yere ihtiyacı vardı. Arı sütü, ana arı, ekipman ve bal satımının desteklenmesi için  Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerini bekliyoruz” dedi.

Kula’da arıcılık yapan Hamza Cınkı ise “Ana arı katkıları için Büyükşehir’den çok memnunuz, teşekkür ederiz. Bu tarımsal desteklerin devam etmesini bekliyoruz. Bu ıslah edilmiş arılar tarım için çok önemli. Arıcılık her tarafta olmalı, herkes bunu yapmalı. Tarımla uğraşan herkes arıcılık yaparsa bence çok güzel olur. Böylece daha çok insan sağlıklı, katkısız bal yiyebilir. Yapılan projelerden çok memnunuz, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.

“ÇOK FAYDA GÖRDÜK“ Destekten yararlanan arıcı Hüseyin Sarpaşar da “Kendim profesyonel arıcıyım. Hüseyin hocadan 2022 yılında eğitim aldım. Kendi çapımda arıcılık yapıyorum. İnanıyorum ki, buradan aldığım arılardan verim alacağım. Biz gerçekten bal üretiminde Hüseyin hocadan arı sütü üretiminde, ana arı üretiminde çok fazla fayda gördük. Ben çiftliğimde üretiyorum, geçen sene de bu sene de aldık. İnşallah devamını getiririz. Bu tesisler de arıcılar için büyük bir destek. Arıcılar için yeni bir ırk üretmişler, emeği geçenlere teşekkür ederim.  Bu tesisin gerçekten daha iyi olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Üretici olan Faruk Gökbulut ise halen var olan verimsiz arılarını ıslah edilmiş bu yeni hibe arılarla değiştireceğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde yetiştirilen ana arılar, il genelindeki arıcıların kovanlarında çalışarak bal veriminin artmasına katkı sağlayacak.

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