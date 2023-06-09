Manisa'da bir destek de çilek üreticisine

Üreticinin her daim yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çilek üreticisinin kullanımı için Salihli’de Gökeyüp Mahallesi’nde ve Kula’da üreticiye malç naylonu desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çilek üreticisinin üretim maliyetini düşürmek amacıyla, kentte yoğun olarak çilek üretimi yapılan Köprübaşı, Kula ve Salihli ilçelerinde üreticiye yüzde 75 hibe ile malç naylonu desteğinde bulunuyor.

Bu kapsamda Salihli’de de Gökeyüp Mahallesi’nde düzenlenen törenle üreticiye malç naylonları teslim edildi.

Teslim törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve üreticiler katıldı.

Üreticilere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta,” Pandemi dönemi planladığımız çalışmalara hızlı girememiştik. Bu dönemi başkanımız tarım için öncelikli sektör ilan etmişti. Son yıllarda sürekli çiftçimizin yanında olmak için projeler yapıyoruz. Burada da daha önce agril örtü desteği vermiştik. Şimdi malç naylonu desteğimizi gerçekleştiriyoruz. Salihli Gökeyüp Mahallesi, Köprübaşı ve Kula ilçelerimizde yoğun çilek üretilen bölgelerde bu desteğimizi yüzde 75 hibe ile veriyoruz “dedi.