Manisa Büyükşehir’de Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen arasında ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ imzalandı. Sosyal denge tazminatının sözleşmesinin 31.12.2023 tarihinde sona erdiğini belirten Başkan Cengiz Ergün, “991 memur ve sözleşmeli çalışanlarımızın seçime kadar olan 3 aylık süreçte mağdur olmamaları düşüncesiyle hazırladığımız ek protokolle sözleşmenin bitiş tarihini 31.03.2024 tarihine kadar uzatmış bulunuyoruz. Ayrıca 3 aylık süreçte ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak, sosyal denge tazminatı ödemelerinde 10 puanlık bir artışa gittiğimizi de müjdelemek istiyorum” dedi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nde görev yapan memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ düzenlenen törenle imzalandı. Başkan Cengiz Ergün’ün makamında gerçekleştirilen imza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Harun Yıldız ve Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen yer aldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Türk Yerel Hizmet Sendikası ile Sosyal Denge Tazminat sözleşmesi ek protokolü için sendika temsilcimiz ile bir araya geldik. Bu ek protokol neticesinde yapılan görüşmeleri tamamladık. Çorbada az da olsa günün şartları ve ekonomisi değerlendirilerek bir iyileştirmeye gidildi” dedi. “ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ” Sosyal denge tazminatı sözleşmesinin 31.12.2023 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Başkan Cengiz Ergün, “Yasa gereği sosyal denge sözleşmesi 1 yıldan az, 3 yıldan fazla ve aynı zamanda yerel seçim tarihini geçecek şekilde imzalanamaz hükmü yer almaktadır. Bundan hareketle Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki 991 memur ve sözleşmeli çalışanlarımızın seçime kadar 3 aylık süreçte mağdur olmamaları düşüncesiyle hazırladığımız bu ek protokolle sözleşmenin bitiş tarihini 31.03.2024 tarihine kadar uzatmış bulunuyoruz. Ayrıca 3 aylık süreçte ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak sosyal denge tazminatı ödemelerinde 10 puanlık bir kademe artışına gittiğimizi de müjdelemek istiyorum. Değerli çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kovid döneminde yaşanan ekonomik zorluklar ve mali kriterleri incelediğimiz o süreçte bu sosyal dengeleri verememiştik. Ancak vermeye başlamamızın ardından da aradaki bir buçuk yılın farkını yansıtmıştık” ifadelerini kullandı. “ÖDENMEYECEK GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİLDİR” Seçim öncesinde bazı dedikoduların yayıldığını söyleyen Başkan Ergün, “Tekrar seçildiğimiz takdirde başkan sosyal dengeleri ortadan kaldıracak ve vermeyecek lafları kulaklarımıza geliyor. Biz 15 senedir bu görevi yerine getiriyoruz. Neyi ne yaptığımızı en iyi çalışanlarımız biliyor. Bu tür dedikodulara hiç kafalarını yormasınlar. Sosyal denge, ekonomik şartlar yine güncelleme noktasında gerekiyorsa o günün şartlarında yine yapılacaktır. Ödenmeyecek gibi bir şey söz konusu değildir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Ek protokolün memur ve sözleşmeli personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Manisa’mız için özveriyle gayret gösteren tüm çalışanlarımıza yapmış olduğumuz iyileştirmeler, ek anlaşmalar ve sosyal denge ilavelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aileleriyle güle güle harcasınlar” diye konuştu.

“Sendikam ve Tüm Arkadaşlarımız Adına Teşekkür Ediyorum”

Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen ise, “Allah razı olsun Başkanım. 2009 yılından günümüze kadar memurlarımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı başta şahsım olmak üzere sendika genel merkezim, Manisa şubem ve tüm memur arkadaşlarımız adına size teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız başkanım çok sağ olun” diye konuştu.