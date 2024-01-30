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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde işçi maaşı 38 bin 300 TL oldu

EKONOMİ 30.01.2024, 09:24
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde işçi maaşı 38 bin 300 TL oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Cengiz Ergün, yıllık bazda yüzde 118, son 6 ay bazı alındığında ise yüzde 65,47’lik oranla ortalama kadrolu işçi maaşının 38 bin 300 liraya çıkarıldığını açıkladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Başkan Cengiz Ergün’ün makamında imzalandı. İmza töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Harun Yıldız ve Belediye İş Şube Başkanı Gökay Sezgin yer aldı. İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Belediye iş sendikası ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzde çalışan kadrolu işçi kardeşlerimizle ilgili toplu sözleşme hayırlısıyla neticelendirerek imza altına alıyoruz. Sendikamızla varmış olduğumuz mutabakat doğrultusunda kadrolu işçilerimizin maaşlarına yıllık bazda yüzde 118, son 6 ayı baz aldığımızda da yüzde 65,47 gibi ciddi bir oranda zam yapmış bulunuyoruz. Ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum.  başkanım geçtiğimiz hafta içinde yaptığımız görüşmede yüzde 55 noktasında bir görüşme yapmıştık ancak mevcut 4 bin 215 hizmet alımı çalışanlarımıza yapmış olduğumuz düzenlemeler neticesinde kadrolu işçilerimizin de bu noktada mağdur olmamaları açısından bizde oranlarımızı, yevmiyelerimizi yükseltmeye gittik, bunun kararını aldık” dedi.  “BU AİLENİN HER FERDİ BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR” Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kadrolu işçilerin ortalama maaşını 38 bin 300 liraya çıkardıklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, “Hayırlı uğurlu olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi 6 bin 200’e varan personeliyle büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi bizler için çok değerlidir. Allah hepsinden razı olsun, verdikleri destek ve katkılar için. Yeni ücretlerin çalışanlarımıza ve ailelerine bolluk, bereket ve faydalı olmasını yürekten temenni ediyorum. Çalışan kardeşlerimize her şeyden önce aileleriyle sevdikleriyle sağlık sıhhat içinde bir hayat geçirmelerini diliyorum, güle güle harcasınlar, iyi günlerde inşallah kullansınlar. Hayırlı olsun. Gönüller hoş olsun dedik, 55’i, 65’e çıkarttık” ifadelerini kullandı. Belediye İş Şube Başkanı Gökay Sezgin de Belediye İş Sendikası ve çalışanlar adına Başkan Ergün’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza altına alındı.

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