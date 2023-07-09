Manda üreticiliği altın kadar kıymetli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki üreticiye desteğini sürdürüyor. Manda yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması için Menemen ve Aliağa’daki eğitimini tamamlayan 9 üreticiye 34 baş manda hibe edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bunlar altın kadar kıymetli. Bugün manda sütünün litresi 45 lira" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla hayata geçirilen “İzmir’de Kadim Manda Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması ve Desteklenmesi Projesi” büyüyor. İzmir mozzarellası üretmek için yola çıkan süreçte birçok ilçede üreticiye manda dağıtımı yapılıyor. 2020’de Selçuk’tan başlayan projede Menemen ve Aliağa'da eğitimini tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan üreticilere de mandaları teslim edildi. Menemen Süleymanlı Regülatör Piknik Alanı’nda düzenlenen dağıtım töreninde Menemen’deki 7 ve Aliağa'daki 2 üreticiye 34 baş manda hibe edildi. Eğitimini tamamlayan üreticilere 7 erkek, 27 dişi manda verildi.

Altın kadar kıymeti Mandacılık yapmak üzere eğitim alan 9 üreticiyi tebrik eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bunlar altın kadar kıymetli. Bugün manda sütünün litresi 45 lira. Bulabiliyor muyuz? Yok. Onun için altın kadar kıymetli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı iş de bunun için çok kıymetli bir şey. Bu bölgede kadim bir üreticilik olan manda üreticiliğini tekrardan canlandırıyoruz. Selçuk’ta, Tire’de, Bergama’da, Kınık’ta manda dağıttık. Bugüne kadar aşağı yukarı 300’ün üzerinde mandayı dağıttık. Onlar aynı zamanda yavruladılar ve çoğalmaya başladılar” dedi.

“Mandacılık İzmir ve çevresinde çığ gibi büyüyecek” Mandaların çoğalmasıyla projenin büyümeye devam edeceğini vurgulayan Başkan Vekili Özuslu, “Sizin hanenize bereket gelecek. Sizin hanenize daha iyi bir yaşam için daha fazla para girecek. 'Ben bu işi yapacağım' diye yola çıkan değerli kardeşlerimiz diğer köylü ve üretici arkadaşlarımıza örnek olacak. Mandacılık İzmir’de ve İzmir çevresinde çığ gibi büyüyecek. Kırsal kesimde gelir getirici aktiviteleri desteklemek amacıyla bu projeyi yapıyoruz biz. “Başka Bir Tarım Mümkün” derken bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Köylü, üretici yoksa hiçbir şey yok. Gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu pandemide hepimiz yaşadık. Hep birlikte üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Bir kıvılcımı daha atmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Özuslu ayrıca kent kırsalında yürütülen tarım ve hayvancılık çalışmaları ile aktarılan destekler hakkında bilgi verdi.

“Tarımın bu kadar öne çıkması bizler için çok önemli” Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş, ülke tarımında yaşanan zorluklara değindi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Üreticinin üretime devam etmesi amacıyla verilen katkıların önemine değinen Altıntaş, “Tarımın bu kadar öne çıkıyor olması bizler için çok önemli. Bugün dağıtılacak olan mandalar ve verilecek destekler için teşekkür ederim. Dağıtılan mandaların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kuralar çekildi Törende konuşan üreticiler ise verilen desteklerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerini sundu. Üreticiler Başkan Soyer’in önderliğinde yürütülen çalışmaların sosyal belediyecilik örneği olduğunu aktardı. Başkan Vekili Özuslu tarafından üreticilere sertifikaları verildi. Program kura çekimi ve mandaların teslim edilmesiyle sonlandı.

Manda sayısı 500'ü geçti İzmir kırsalındaki ilçelerde kadim yetiştiricilik olan ve artık tamamen tükenmiş durumda bulunan manda yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması ve yaygınlaştırılması hedefiyle küçük üreticinin gelir getirici faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında 2020 yılında harekete geçildi. Proje ilk olarak Selçuk’un Belevi bölgesinde 9 kadın üreticiye 28 baş manda hibesi ile başladı. 2020-2021 yılları arasında Selçuk. Bergama, Tire, Kınık'ta 33'ü kadın olmak üzere 79 üreticiye 2 milyon 450 bin liralık destekle 268 baş manda hibe edildi. Doğan yavrularla birlikte sayı 423’ye ulaştı. Önümüzdeki günlerde Menemen’de 7, Aliağa’ da 2 üreticiye 34, Bergama’da 15 üreticiye 55 baş olmak üzere toplam 89 baş manda desteği yapılacak. Böylelikle İzmir’deki manda sayısı 500’ü geçecek.