Maliyetler bir yılda yüzde 100 arttı!

Geçtiğimiz yıldan bu yana artan otomobil fiyatlarının yanı sıra otomobile sahip olmanın maliyetleri de satın alma kararını önemli ölçüde etkiledi.İSTANBUL (İGFA) - Tüketiciler arasında yaptıkları araştırmaya göre Otomerkezi.net'i ziyaret edenlerin yüzde 40'ının yürütme maliyetleri sebebiyle bir otomobil satın almaktan vazgeçtiğini söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, bir yıl içerisinde bir otomobile sahip olmanın maliyeti yüzde 100 oranında arttığını açıkladı.

Bunlar içinde en önemli kalemleri akaryakıt, bakım, hasar onarımı, vergi, kasko, sigorta gibi giderler oluşturduğuna dikkati çeken Karakaş, "Satın almayı ve bir otomobile sahip olmayı kolaylaştıracak çözümler yaratarak tüketicileri memnun etmek içinde bulunduğumuz atmosferde en önemli kriterler" dedi.

Sıfır kilometre ve ikinci el otomobil fiyatlarının direkt olarak enflasyon, döviz kuru ve faizle bağlantılı olduğunu kaydeden Karakaş, "Araç fiyatlarındaki artış kasko poliçeleri ve zorunlu trafik sigortalarına da direkt etki etti; dövize endeksli yedek parça fiyatlarındaki artış hasar onarımları ve periyodik, hafif, ağır bakımlarda ciddi oranlara ulaştı. Otomobili yürütme maliyetlerinin tamamı 1 sene içinde yüzde 100 oranında arttı" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının geldiği nokta ise ayrıca başlı başına bir unsur olduğunu belirten Karakaş, "Birkaç sene önce 400-500 TL'ye bakım yaptırabildiğiniz otomobile 2 bin TL'den aşağı bakım yaptırmak mümkün değil, yine bir takım 4 lastik almak isterseniz ortalama bir otomobil için 5-6 bin TL'yi gözden çıkarmak durumundasınız. Hepsini topladığınızda sürücüler otomobili hiç kullanmasa dahi, durduğu yerde ayda ortalama 2 bin TL harcama yapmak zorunda" diye konuştu.