Maliye Bakanlığı’ndan yeni kararlar

Maliye Bakanlığı, deprem bölgesindeki illerdeki şirket ve bireylerle ilgili aldığı kararları açıkladı.

ANKARA (İGFA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için attığı adımlar.

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili sürelerin ertelenmesi.

Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına ilişkin sağlanan esnekliklerin 01.01.2024 tarihine kadar uzatılması.

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılmasına karar vermiştir.

Ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsil edilmemesine yönelik karar alınmıştır.

Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanmasına karar verilmiştir.

Kamu bankaları tarafından bölgeye yardım ulaştırılması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Bankacılık hizmetlerinin sürdürülmesi için mobil şubeler afet bölgesine gönderilmiştir.

Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat tarihinden sonra deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmamasına Kurul tarafından karar verilmiştir.

Bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat tarihinden sonra deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmaması.

Payları borsada işlem gören bankaların, 6 Şubat’tan 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmaması.

Müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen kartlı ödemelerde yapacağı ilk temassız işlemlerinde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler için mevcut uygulamanın sürdürülmesi.

Kimlik doğrulama sürecinde iki bileşenli doğrulamanın yapılamadığı durumlarda, öncelikle PIN olmak üzere, güvenlik sorusu, müşterinin demografik bilgileri veya bankada yer alan diğer bilgilerin kullanılarak kimlik doğrulama işleminin hayata geçirilmesi.”