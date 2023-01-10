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Mali Müşavirler de zor durumda!

EKONOMİ 10.01.2023, 12:50
Mali Müşavirler de zor durumda!

Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Cüneyt Keskin, ekonomide yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyonun mali müşavirleri de zor durumda bıraktığını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdi.

Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Cüneyt Keskin, 2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerektiğini öne sürdü.

Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan mali müşavirlerin enflasyonun oluşturduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kaldığını ifade eden Başkan Keskin, verilen hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan mali müşavirlerin aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesi olduğunu söyledi.

Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yaratmaktadır. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri Mali Müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır.

Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. tamamında olağanüstü artışlar meydana geldiğini anlatan Keskin, "Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle, yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır. Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir" diye konuştu.

2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifesinin yüzde 95 arttığını buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında asgari ücretlerden dolar kuru, enerji ve kağıt fiyatlarındaki değişimlerinde yüzde 200'ün üzerinde yüzde 800'e ulaşan oranlarda zam gördüğüne vurgu yapan Oda Başkanı Cüneyt Keskin, yıllar içerinde yaşanan kayıpları dahi karşılamaktan uzak olan yüzde 85’lik artışın bu erimeyi derinleştirdiğini belirterek, ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

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