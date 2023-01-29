Malezya'ya ihracatta hedef 1 milyar dolar

İhracatçılar, Uzakdoğu ve Güney Asya’ya Malezya’dan açılacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye’ye 2022 yılında 254 milyar dolar döviz kazandıran Türk ihracatçısı, 2023 yılı ihracat stratejilerini, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği Hedef Pazarlar Stratejisi ve Uzak Ülkeler Stratejisiyle uyumlu sürdürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2023 yılının en büyük Ticaret Heyeti Organizasyonunu 12-15 Mart 2023 tarihlerinde Malezya’ya gerçekleştirecek. Malezya’ya 453 milyon dolar olan ihracatta yeni hedef 1 milyar doları aşmak.

Avrupa pazarındaki resesyon beklentisi nedeniyle ihracat pazarlarını çeşitlendirmek isteyen Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı’nın Koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile iş birliğinde; dünya nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’ya erişimde kilidi açacak ülkelerin başında gelen Malezya’ya ihracatını artırmak için harekete geçti.

ESKİNAZİ; “HEDEFİMİZ MALEZYA’YA DIŞ TİCARET AÇIĞINI AZALTMAK”

Malezya’nın 538 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin Malezya’ya 2022 yılında yaptığı 453 milyon dolarlık ihracata karşın, 3,5 milyar doların üzerinde ithalat yaptığını, 3 milyar doları aşan dış ticaret açığını minimize etmek için “Malezya Ticaret Heyeti Organizasyonu” yapma kararı aldıklarını dile getirdi.

Malezya’nın Kuala Lumpur şehrine yönelik yapacakları genel nitelikli fiziki bir Ticaret Heyetinin tüm sektörlere açık olduğunu aktaran Eskinazi, “Malezya ekonomisi sürekli büyüyen, enflasyon rakamlarının yüzde 2,5 seviyelerinde olduğu, işsizliğin yüzde 4’lerde kaldığı, alım gücünün yüksek olduğu bir ekonomi. Ticaret Bakanlığımızın Hedef Pazarlar ve Uzak Ülkeler Stratejisiyle örtüşen bir pazar. İhracatçılarımızı Malezya Ticaret Heyeti organizasyonumuzda güçlü bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracata imza attığını hatırlatan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Malezya pazarında yapacakları çalışmalarla kısa vadede Malezya’ya ihracatta 1 milyar dolara ulaşılabileceğini söyledi.

Öte yandan Türkiye’den Malezya’ya yapılan ihracat 2022 yılında yüzde 8’lik artışla 453 milyon dolara ulaşırken, Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Malezya’ya yaptığı ihracat yüzde 26’lık artışla 28 milyon dolardan 36 milyon dolara tırmandı. Egeli ihracatçılar, 2022 yılında Malezya pazarında daha başarılı bir performans ortaya koydu.