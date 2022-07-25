Malatya Doğanşehir'de girişmci kadınlar kuru fasulye ile büyüyecek

Malatya Doğanşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Doğanşehirli Kadınlar Kuru Fasulye ile Büyüyor' projesi ile Gülşehir Kadın Kooperatifi’ne bağlı kadın girişimciler, ürettikleri kuru fasulyelerin perakende haline getirdikten sonra satışa sunacaklar. Böylelikle Doğanşehir’de hem üretim hem de kadın istihdamı artırılacak.MALATYA (İGFA) -Malatya Doğanşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi,Gülşehir Kadın Kooperatifi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün paydaş olduğu Fırat Kalkınma Ajansının desteklediği 'Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile Büyüyor' projesi ile kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Eğer projemiz büyümeye başlarsa, kadın girişimci sayımız da buna bağlı olarak artış gösterecektir” dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)’nın projeye bir milyon 500 bin TL destek verdiğini açıklayan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Projemizin bedeli bir milyon 500 bin lira ama yaklaşık olarak bir milyon 800 bin lirayı bulacaktır” dedi.

'Doğanşehirli Kadınlar Kurufasulye ile Büyüyor' projesinin amacından bahseden Zelyurt, “Projemizin temel amacı kadın girişimcilerimize istihdam temin etmek amacıyla sağlandı. Projede Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediyemiz, tarım ilçe müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifi paydaş olarak yanımızdalar. Paydaş olmamız münasebetiyle Fırat Kalkınma Ajansı’na ajansına projemizi sunduk” değerlendirmesinde bulundu.

“Anayol güzergâhında lokanta tarzı bir yer açıp, kuru fasulyenin pişirilmiş halinin satışını gerçekleştirmek istiyoruz ve bunu da sadece Kadın Kooperatifi üzerinden sağlayacağız” diyen Başkan Zelyurt, potansiyele göre de kadınların istihdam edebilecekleri ve böylelikle bölgedeki fasulye ekimini de teşvik edeceklerini söyledi.

"Elde edilen mahsulümüz de yine kadınlarımız paketleyerek, satışa sunacaklardır. Ürünümüz, paydaşı olduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Esenlik firmasında satışa sunulacak" diyen Başkan Zelyurt, "Daha sonra ilgili marketlere de anlaşıp, ürünümüzün pazarlamasını yapmaya devam edeceğiz. Eğer projemiz büyümeye başlarsa, kadın girişimci sayımız da buna bağlı olarak artış gösterecektir. Yani kadın girişimcilerin sınırı yok" diye konuştu.

Doğanşehir Gülşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Gülşah Sağlam ise 2023 ve 2071 ülke ekonomimiz için Ana’lar olarak taşın altına ellerini koyarak, genç, erkek, çağa çoluk hep birlikte Anadolu olmak hedeflerinde kendilerine her daim destekte bulunan Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt'a teşekkür etti.