Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda 18 iş yeri kurayla sahiplerini buldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bakırcılar Çarşısı için geçici iş yerlerinin kura çekimi yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’da hayatın normale dönmesi ve ticaretin yeniden canlanması için farklı alanlarda ticari faaliyet gösteren iş yerleri için geçici çarşılar yapılması noktasında çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Birçok alanda Malatya esnafları için kurulan çarşılarda altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi 10 dönüm alan üzerinde kurulan Bakırcılar Çarşısı Geçici İş Yerlerindeki çalışmalarını tamamlayarak, 180 esnafın geçici işyerlerine kavuşmasını sağladı.

Gerçekleştirilen kura çekimi programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, MHP Eski İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı İzzet Demirci, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Murat Keskin, Malatya Zahireciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Artun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile esnaflar katıldı.

GÜRKAN: HEP BİRLİKTE EL ELE VEREREK BU ŞEHRİ BİZ AYAĞA KALDIRMAK DURUMUNDAYIZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı konuşmada, "Depreme rağmen kuşak yolları, alternatif yollar yapılıyor. Ayrıca bütün köy yollarını mezralarına kadar asfaltladık. Bu yıl sadece Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına 6 milyar liralık ödenek verdik. Bir belediye için bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Depremde ana yollar kapalıyken 718 mahallemizin yolu açıktı. Çalışmaları daha kaliteli yapabilmek adına da iş makinalarımızı yeniliyoruz. Bu şehir büyük bir felaket geçirmiştir. Bin yılın felaketini geçirmiştir. Biz yüzyılın felaketi, asrın felaketi diyoruz ama milenyumun felaketidir. Bu şehir kıyametin provasını yaşamış. Bu şehri biz ayağa kaldırmak durumundayız hep birlikte el ele vererek.

Bizim içerimize nifak, fitne sokmak isteyenlere müsaade etmeyin. Şunu bilesiniz ki onlar bu memlekete bir çivi çakmadıkları gibi, çakılacak çivilere de engel olmuşlardır. Yapılacak hizmetlere de engel olmuşlardır. Her şey sizin gözlerinizin önünde cereyan ediyor. Hastanelerin yapılması, yeşil alanların yapılması. Türkiye’nin en büyük yeşil alanlarını biz yaptık. Bütün ilçelere arıtma yaptık. Bütün ilçelere çöp aktarma istasyonları yaptık. İlçe yollarını yaptık. Bütün bu işleri Cenab-ı Allah’ın bereketiyle yapıyoruz. Buna ne kadar şükretsek az" dedi.

Konuşmalar sonrasında yapılan kura çekiminde ilk kura Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çekilerek hak sahibine iş yeri teslim edildi.