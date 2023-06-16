Makro ekonomik istikrara devam

Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı işlemesine, sektörde dayanıklılığın daha da arttırılmasına verdiği öneme dikkati çekerek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracata verilen destekler için teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Toplantıda, küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve öneriler Bakan Şimşek'e sunuldu.

Toplantı sonrası TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin gücüne ve geleceğine inandıklarını, 22 ülkeden yatırımcının da yer aldığı bankacılık sektörünün imkanlarını, rekabet, yenilikçilik, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, Türkiye için değer oluşturmak ve kalkınmanın finansmanına destek olmak üzere kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, makro ekonomik istikrarın sağlam bir zeminde oluşturulmasına ve korunmasına, piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı olarak işlemesine, sektörde dayanıklılığın daha da arttırılmasına verdiği önemi ifade ederken, yatırım, üretim, istihdam ve ihracata sektörün verdiği destek için teşekkür etmiş ve devamını istedi. Sektörün daha sağlıklı işlemesi için gereken adımların atılacağını ifade eden Şimşek, yeni dönem ekonomi politikası öncelikleri ve hedeflerine ilişkin görüşlerini üyelerle paylaştı.