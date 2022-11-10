Makine sektörü Bursa'da BUMATECH'te buluşacak

Makine imalat sektörünün Bursa’daki kıtalar arası buluşması BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 14-17 Aralık’ta bir kez daha makine sektörünü ağırlamaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Sanayi sektöründeki güçlü konumuyla Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa, 14-17 Aralık’ta BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları ile makine imalat sektörünün kıtalar arası önemli buluşmasına ev sahipliği yapacak.

20 yıldır düzenlenen uluslararası nitelikteki Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, 13 yıldır düzenlenen Sac İşleme Teknolojileri Fuarı ve 19 yıldır düzenlenen Otomasyon Fuarı’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH, 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda 35 binden fazla nitelikli ziyaretçiyi ağırlayacak.

Fuar, yeni iş bağlantılarıyla Türkiye’nin ihracat bilançosuna önemli katkı sağlamaya devam edecek.

Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH’te robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri de sergilenecek.