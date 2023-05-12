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Makine imalatçıları Antalya'da buluştu

EKONOMİ 12.05.2023, 13:51
Makine imalatçıları Antalya'da buluştu

Avrupa’nın en büyük makine üretici firmalarının CEO, Yönetim Kurulu Başkanları ve üye ülkelerin Birlik Genel Müdürleri, Makina İmalatçıları Birliği (MİB)'nin ev sahipliğinde Antalya’da buluştu.ANTALYA (İGFA) - 1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), Avrupa Takım Tezgâhları İmalatçıları Birliği’nin (CECIMO) 2023 Genel Kuruluna ev sahipliği yaptı.

CECIMO Genel Kurulu Toplantısı kapsamında bir araya gelen katılımcılar, 4 gün boyunca sektör hakkında bilgilendirilirken,organizasyonun onur konuğu ise Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

MİB öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda; dünyada ve AB ülkelerinde sektörün durumu, firmaların rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.
Gencer, Türk makine sektörüyle ilgili bilgiler aktardı

Toplantının açılışında konuşan MİB Başkanı S.Emre Gencer, katılımcılara Türk makine sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türk makine sanayinin, 255 bin kişilik işgücü ile pazar büyüklüğü bakımından üçüncü büyük imalat sanayi olduğunu belirten Gencer, “Türkiye ekonomisi son üç yılda yıllık ortalama yüzde 6,3 büyüyerek, OECD ülkeleri arasında açık ara en yüksek büyümeyi yakaladı.Bu dönemde, makine yatırımları yıllık ortalama yüzde 18 büyüme oranı ile bu gelişmeye katkı sağladı.Büyümeye bir diğer güçlü katkı da ihracattan geliyor.Türkiye'nin makine ihracatı bu dönemde yılda ortalama yüzde 10 büyüyerek, 2022'de 25,5 milyar dolara ulaştı.İthalatımız da bu dönemde benzer oranda artarak, geçen yıl 35 milyar dolara ulaştı.Makine ihracat teslimatlarımızın yüzde 50'den fazlası AB'ye gidiyor” dedi.

GENCER: GÜMRÜK BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ MODERNİZE EDİLMELİ

Tüm bu ticaret rakamlarının, makine dış ticaretinde AB ülkelerinin hakimiyeti gerçeğine işaret ettiğini dile getiren Gencer, “Bu durum, Türkiye ile AB arasında kurulan Gümrük Birliği'nin sağladığı elverişli koşullardan kaynaklanmaktadır.Kuruluşumuzdan bu yana dış ticaret hacmimizin yarısından fazlasını AB ülkeleri ile gerçekleştirmekteyiz.Bu açıdan elbette sevindirici bir gelişme.Bununla birlikte, bu pazar yapısının olumsuz yönleri de var. Yani pazar çeşitlendirmesinin eksikliğinden kaynaklanan riskler.Daha somut ifade etmek gerekirse, Türk makine sanayi olarak AB ülkelerindeki ekonomik yavaşlamanın olumsuz etkilerini bu yılın sonlarından itibaren hissetmeye başladık.Daha da önemlisi, mevcut Gümrük Birliği düzenlemelerinin akdi eksiklikleri, ikili ticaretimiz için giderek daha fazla zorluk yaratıyor.Bu nedenle mevcut Gümrük Birliği düzenlemelerinin modernize edilmesi gerektiğini her fırsatta tekrarlıyoruz” diye konuştu.

ECIMO Başkanı Heinz Jurgen Prokop da Türkiye’de böyle bir toplantının yapılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, “Makine sektörünün geleceğinin konuşulduğu bu toplantıda, atölye çalışmaları ile güzel bir program yapıldı. MİB’e bu organizasyon ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Organizasyonun onur konuğu olan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da etkinlikte, Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan modern Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişindeki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri anlattığı sunumunda, Avrupalı makinecilere en iyi iş ortağının Türkiye olduğu mesajını verdi.

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