Makine ihracatı ilk 8 ayda 16 milyar doları aştı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın 8 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 16,1 milyar dolar oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin makine ihracatı yılın 8 ayı sonunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 16,1 milyar dolar oldu. Bir önceki ay düşüş yaşanan Almanya'ya gerçekleştirilen makine ihracatının yeniden yükseldiği gözlenirken Ağustos ayı sonunda Almanya ve ABD'ye yapılan toplam makine ihracatı 3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’nin makine ihracatında rekor kırmaya devam eden Rusya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 artış sağlarken, yıl bitmeden Birleşik Krallık ve Fransa’yı geçerek dördüncülüğe yerleşeceğinin de işaretini verdi.

Dünyanın en fazla makine satın alan ülkelerinin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğu bir süreçte Türkiye'nin makine ihracatının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artmasının olumlu olduğunu belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin üretim esnekliğinden yararlanmak istemesi çok doğal. Fakat enerji sadece onların değil, tüm dünyanın sorunu ve hiç ucuz değil. Avrupa ülkelerinin savunmada açıklar verdiği bu mücadelede, Türkiye için forvette en iyi aday makine sektörü” dedi.

Karavelioğlu, TÜİK’in Temmuz verilerine göre makine ithalatının başını yine kaldırdığına ve yüzde 9 aylık artışla 2,8 milyar doları bulduğuna dikkat çekti.