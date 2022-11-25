Makine ihracatı 20 milyar doları geçti

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, yılın ilk 10 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 20,5 milyar dolar oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin makine ihracatı yılın ilk 10 ayı sonunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 20,5 milyar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, Euro Bölgesi’nde en belirleyici aktörün Almanya olacağını ve ülkenin 200 milyar doları bulan yerli imalatçıyı koruma şemsiyesinin yatırım ortamını canlandıracağı kaydedildi.

İlk iki sırada yer alan Almanya ve ABD’ye toplam makine ihracatının 4 milyar doları bulduğu bu dönemde, ihracatın 1 milyar dolar eşiğine dayandığı Rusya, sektör için üçüncü sıraya yükseldi. Rusya’ya sağlanan makine ihracat artışı bu dönemde yüzde 43,8’i buldu.

Serbest bölgeler dışında sevk edilen makinelerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 3 milyon tonu geçtiği 10 aylık süreçte ortalama birim fiyat KG başına 6,3 dolar olarak gerçekleşti.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Çinlilerin karantina sebebiyle uzak kaldığı fuarlarda, bizim makinelerimiz çok daha görünür ve ilgi çeker hale geldi. Bazı fuarlarda ise en çok sergi açan birkaç ülkeden biri haline geldik; bunu kalıcı hale getirmenin yollarını bulmalıyız” dedi.