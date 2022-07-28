Makina İmalatçıları'ndan Çerkezköy'e çıkarma

MİB Yönetim Kurulu Çerkezköy’e çıkarma yaptı. Birlik üyeleri, Yerli Malı Tebliğinin bir an önce yayımlanması yönünde girişimlerini sürdürecek.TEKİRDAĞ (İGFA) - Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu toplantısı, Çerkezköy’de MES Elektromekanik Döküm A.Ş. tesislerinde gerçekleşti.

Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi ve MİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Malı Tebliğinin, makine sektörün bugüne kadar devamlı şikayetçi olduğu Yerli Malı Belgesinin (YMB) doğruluğu ve güvenilirliğine çözüm getirdiği ifade edilirken, Yerli Malı Tebliğinin bir an önce yayımlanması yönünde MİB girişimlerinin devam etmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerlimakine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliğinin (MİB)Yönetim Kurulu toplantısı,1 Temmuz Cuma Günü Çerkezköy’de MES Elektromekanik Döküm A.Ş. tesislerinde gerçekleşti.

Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi ve MİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrası, Yılmaz Şirketler Grubuna ait MES Elektromekanik döküm fabrikası ve yine aynı gruba bağlı ELK Motor fabrikalarının Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları ziyaret edildi.

50.000 Ton/Yıl döküm kapasitesine sahip ve Gri Dökme Demir, Sfrero döküm ve Bronz döküm faaliyetlerini gerçekleştirebilen MES Döküm firması ziyaretinde, şirketler grubunun diğer firmaları başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından talepleri karşılayan ve entegre bir tesis olarak tüm işlemleri kendi bünyesinde gerçekleştiren firma temsilcisi Ender Yılmaz; test laboratuvarı ile birlikte, tesisin 3D ölçme yeteneğine sahip, CAD/CAM uygulamaları ile birlikte talaşlı imalat tezgahlarının yardımı ile yüzey işleme teknolojisini harmanlayan ve konusunda sayılı ve önemli bir üretim gücüne sahip olduğunu belirtti.

Daha sonra ELK Motor tesislerine geçen heyet Şinasi Yılmaz tarafından karşılanarak, yılda 600.000 adet üretim kapasitesine sahip elektrik motoru imal eden fabrikasını da ziyaret etme fırsatı buldu.

MİB Yönetim Kurulu Toplantısında, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Malı Tebliği’nin,makine sektörünün bugüne kadar devamlı şikayetçi olduğu Yerli Malı Belgesinin (YMB) doğruluğu ve güvenilirliğine çözüm getirmekte ve disipline etmekte olduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca; YMB’lerin Yeminli Mali Müşavirler ve Bakanlıkça belirlenen bilirkişiler tarafından onaylanması, uygulama usul ve esaslarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanması ve yerli girdi maliyetlerinin hesaplanmasına ilişkin belgelerin net olarak tanımlanması hükümlerinin uygulamaya girmesi halinde, Makina İmalatçı Birliği üyelerinden gelen ve bir bölümü kamuoyuna da yansıyan tümüyle ithal edilen makine ve ekipmana dahi YMB düzenlendiği yönündeki yaygın şikayetlerin önüne geçilebileceği kaydedildi.

Ayrıca Yerli Malı Tebliği taslağında,YMB’ne sahip üreticilere ve ürün bilgilerine, kamu idareleri ile birlikte özel sektör firmalarının da erişilebilmesine imkan verecek şekilde düzenleme yapılması yönünde değişiklik yapılması, her ürün için ayrı ayrı YMB düzenlenmesi, Yerli Malı belgeleri ile ilgili şikayetlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca incelenmesi ve sonuçlandırılması uygulamasına geçilmesi, Yerli Malı Belgeleri ile ilgili şikayetler konusunda ayrıntılı düzenlemenin, MİB üyelerinden ulaştırılan şikayetlere çözüm getirmekte olduğu ifade edilirken, bahse konu Yerli Malı Tebliğinin bir an önce yayımlanması yönünde MİB girişimlerinin devam etmesine karar verildi.

