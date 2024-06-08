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Mahmutköy Kuru Fasulyesi'ne Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) tarafından 2022 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Edirne’nin Keşan ilçesi Mahmutköy Köyünde yetiştirilen Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi’nin tescil süreci tamamlandı Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi, Edirne’nin 12 Trakya Bölgesi’nin 29 Coğrafi İşaret Tescilli ürünü oldu

EKONOMİ 08.06.2024, 15:15
Mahmutköy Kuru Fasulyesi'ne Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) tarafından 2022 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Edirne’nin Keşan ilçesi Mahmutköy Köyünde yetiştirilen Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi’nin tescil süreci tamamlandı. Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi, Edirne’nin 12. Trakya Bölgesi’nin 29. Coğrafi İşaret Tescilli ürünü oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi’nin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni almasından sonra Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Anbarcı şu açıklamalarda bulundu:

“Bölgemiz iklimi ve konumundan kaynaklı birçok ürünü yetiştirmeye elverişli bir toprağa sahiptir. Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde yetiştirilen sebze, meyve ve bakliyat ürünleri bölgemizden ulusal ve uluslararasına dağıtılarak birçok kişinin sofrasına misafir olmaktadır.Bölgemizde coğrafi işaret tescil belgesini almış verimli topraklarımızdayetiştirilen;İpsala Pirinci, Siğilli Bamyası’nın yanı sıra şimdi de Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi coğrafi işaret tescil belgesini aldık. Keşan TSO olarak 2022 yılında başvurusunu yaptığımız Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyemiz 23 Mayıs 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi’nin üretimine, 75 yılı aşkın bir süre önce Balkanlardan göç edenlerin getirdiği ata tohumları ile başlanmıştır. Ülkemizin diğer bölgelerinde yetiştirilen kuru fasulyelerine baktığımızda Mahmutköy Kuru Fasulyesi’nin birçok farklı ve kendine has ayırt edici özelliği bulunmaktadır. Horoz cinsi (ince kabuklu) olan Mahmutköy kuru fasulyemiz taneleri orta büyüklükte, oval, tombul yapılı, lekesiz, beyaz ve parlaktır.

 Çabuk pişer ve pişerken kabuk atmaz. İkinci ürün olarak anıza ekilmesi, geçici hasat yapılması ve kış mevsiminde böceklenme olmaması da ürünün çabuk pişmesinde en büyük etkendir.Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi tanelerinin boyu 14-18 mm, 100 tane ağırlığı 75-90 gr. aralığındadır.Haziran ayı sonunda veya Temmuz ayı başında yapılan ekim işlemleri sırasında hayvansal gübre kullanılmaktadır. Hayvansal doğal gübre ürünün yetiştirilmesinde ve olgunlaşmasında önemli yere sahiptir. Bu gibi ayırt edici özelliklere sahip olan Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyemiz için kurum ve kuruluşlar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 12.01.2022 tarihinden itibaren korunmak üzere 23 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Bölgemizin verimli topraklarında yetiştirilen Çeribaşı Kirazı ve Mecidiye Kavunu’na da coğrafi işaret tescili almak içinbaşvurularımız yaptık ve tescil süreci devam etmektedir. Oda olarak en kısa zamanda bu ürünlerinde coğrafi işaret tescili belgesini alarak, bölgemize kazandıracağız.Bölgesel ürünlerimizin markalaşması ve tanıtılması için Keşan TSO olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

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