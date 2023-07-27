Mahalle mutfakları can suyu oluyor

Sosyal belediyecilikte birbirinden önemli hizmetlere imza atan Başkan Vahap Seçer’in, 2020 yılından itibaren hizmete sunduğu Mahalle Mutfakları projesi dar gelirli vatandaşlara çok cüzi fiyat ile kaliteli ve doyurucu yemeğe ulaşma fırsatı sunmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2020 yılında başlayan ve her gün binlerce dar gelirli vatandaşın faydalandığı projeden, artık orta sınıf olarak adlandırılan kesim de faydalanıyor. Alım gücü azalan vatandaşlar, bütçelerine bir nebze de olsa katkı sunması için Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Mahalle Mutfakları’nı tercih ediyor. Aşhanede pişen ve kent genelinde 38 noktada bulunan mutfaklara ulaştırılan sağlıklı ve ucuz yemekler, vatandaşın imdadına yetişiyor. 6 lira gibi sembolik bir ücrete 3 çeşit yemek alabilme imkanı bulan vatandaşlar ise projeden son derece memnun.

Büyükşehir’in ‘Mahalle Mutfakları’nda günlük sunulan paket yemek sayısı, yaz ve kış mevsimine göre değişiyor. Kış aylarında günlük ortalama 5 bin paket yemek vatandaşlarla buluşuyor. Yaz aylarında ise vatandaşların yaylalara ve sahil kesimine yerleşmesi, özellikle üniversite öğrencilerinin de tatile girmesi göz önünde bulundurularak 3 bin paket yemek sunuluyor. Projenin başladığı 2020 yılından bu yana ise toplamda 2 milyon paketten fazla yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Yalçın: “Bugüne kadar 2 milyon paketten fazla yemek sunduk”

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Aşhane’de görev yapan Hakan Yalçın, “Günlük yemek hizmetimiz yaz aylarında 3 bin, kış aylarında 5 bin adet oluyor. Yaz aylarında düşük olmasının sebebi vatandaşlarımızın yazlığa, köylere ve özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmeleri. Bugüne kadar 38 Mahalle Mutfağı noktamızda, 2 milyon paketten fazla yemek hizmeti sunduk. Bu sayı gittikçe de artarak devam edecek. Burada amacımız; insanlarımızın ekonomik sıkıntı çektiği şu günlerde, 6 lira gibi sembolik bir ücretle bütçelerine katkıda bulunmaktır” dedi.

“Bir tek Büyükşehir Belediyesi’nden fayda görüyoruz”

Mahalle Mutfakları’ndan faydalanan vatandaşlardan Hasan Karadağ, her geçen gün alım gücünün azaldığını belirterek, “Şu anda ülkenin durumu belli. Bir tek Büyükşehir Belediyesi’nden fayda görüyoruz. İhtiyacı olanlara yardımcı oluyor. Zaten emekli maaşı yetmiyor, mağazalara gitmiyoruz. Sanki uzayda yaşıyoruz gibi. Fiyatları görüyor ve geri kaçıyoruz” diye konuştu.

“Alamadığımız eti buradaki yemeğin içinde bulabiliyoruz”

Mahalle Mutfağı’ndan faydalanan Mehmet Güloğlu, pahalılıktan alamadıkları hayvansal gıdayı Büyükşehir Belediyesi’nin yemeklerinde bulduklarını belirterek, “Yapılan iyiliklere, yapılan yardımlara çok teşekkür ederim. Bu yoksulluk zamanında büyük bir faydası oluyor” derken, yemekleri de lezzetli bulduğunu ekleyerek, “Yemekler çok güzel. Evimizde yapılan yemeklerin hemen hemen aynısı. Bazen bulamadığımız malzemeyi burada buluyoruz. Alamadığımız eti buradaki yemeklerde bulabiliyoruz. Ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“Şimdi 6 liraya ne var ki?”

Semra Keser de hayat pahalılığı dolayısıyla zor geçindiklerini ifade ederken, Büyükşehir’in ‘Mahalle Mutfakları’nda verilen yemeklerin ücretinin çok makul olduğunu belirtti. Keser, “Şimdi 6 liraya ne var ki? Çarşıda dolaşıp geldim, isyan etmek istiyorum. Bizi bu hale düşürenlere kızmak gerekiyor. Ben belediyemizden memnunum. Eşim emekli polis memuru, ama bir maaş yetmiyor” dedi.

“Herkes gelip alabiliyor, faydalanıyor”

Yemekleri lezzetli bulduğunu belirten Leyla Yorulmaz da, “Çok beğeniyoruz. Hem kadını yorulmaktan kurtarıyor, hem de tasarruf etmiş oluyorsun. Gelip burada pişmiş yemek alıp götürüyorsun. Herkes gelip alabiliyor, faydalanıyor. Bu hizmetinden dolayı Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Mersin’de yaptığı tüm hizmetlerden memnunuz” diye konuştu.