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Mahalle Bostanları İzmir'i sarıyor

EKONOMİ 17.07.2023, 09:08
Mahalle Bostanları İzmir'i sarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Mahalle Bostanları projesi, İzmir’in farklı semtlerinde yayılıyor. Kadifekale’den sonra Buca’nın Mustafa Kemal mahallesinde de bostan kuruldu. Tarımsal üretim faaliyetini kent yaşamıyla birleştiren proje, İzmirlilerin doğal ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlarken hane bütçesine de katkıda bulunuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kurduğu Acil Çözüm Ekibi ve belediyenin tüm birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü Mahalle Bostanları projesi, İzmir’in farklı semtlerinde yayılıyor. İzmir’in bostanlarına son olarak Buca’daki Mustafa Kemal Mahalle Bostanı eklendi. Bostanda kura çekimi ve parsel belirlenmesinin ardından dikimler yapıldı.

Mahalleli üretim yapıyor, çocuklar toprakla tanışıyor Buca’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde açılan mahalle bostanından 30 vatandaş yararlanabiliyor. Bostanda kura yoluyla kişilere dağıtılan 30 parsele yüzlerce sebze fidesi dikildi.

Hane bütçesine katkıda bulunuyor Mahalle Bostanları projesi sayesinde mahalle sakinleri üretime başlıyor. Şu ana kadar 162 yurttaşın üretim yapmasına olanak sağlayan Mahalle Bostanları, İzmir’in geneline yayılmayı sürdürüyor. Proje sayesinde çocuklar da toprakla tanışıyor, tarım ve üretim sürecini yakından izleyebiliyor. Mahalle bostanları aynı zamanda İzmirlilerin doğal ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlıyor ve hane bütçesine katkıda bulunuyor.

Bir yıllığına ücretsiz veriliyor Bostanları kullanan kişiler, Acil Çözüm Ekibi’nin mahalle sakinlerini gezip kişilerin istek, ihtiyaç ve maddi durumlarını inceleyerek oluşturulan envanter sonucunda belli oluyor. Bostandaki parseller, bir yıllığına mahalle sakinlerine ücretsiz olarak veriliyor. Parsellerin yeri kişiler arasında yapılan kura çekimi ile belirleniyor.

Gübre ve sulama kaynağı da Büyükşehir’den Kışın pırasa, lahana, ıspanak, maydanoz, marul, brokoli gibi sebzeler dikilirken yazın ise domates, patlıcan, biber gibi birçok ürün toprakla buluşturuluyor. Sebze ve meyve fideleri, gübre ve sulama kaynağının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığı projede bostanın bakımını mahalle sakinleri üstleniyor.

Limontepe’de de kurulması planlanıyor İlk olarak Kadifekale Mahalle Bostanı ile adım atılan projede bostandan iki yılda 132 yurttaş yararlandı. Proje, Buca’daki Mustafa Kemal Mahallesi Bostanı’nda devam ediyor. Her yıl bostandan yararlanan kişiler değişiyor, böylece daha çok yurttaş projeden faydalanabiliyor. Mahalle Bostanları projesinin kısa sürede Limontepe’de de uygulanması planlanıyor.

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