Madencilikte ruhsat başvuruları hızlı sonuçlandırılsın

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Bergama’da 5 yıldır sonuçlandırılmamış ruhsat başvurusu olduğunu belirterek başvuru süreçlerinin hızlı sonuçlandırılması talebinde bulundu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin yeraltı zenginlikleri madenleri hayatımızın her anını güzelleştirmesi için ekonomiye kazandıran, dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparak 2022 yılında 1,2 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Egeli madenciler, resesyonun yaşandığı 2023 yılında da ihracat seviyelerini korumak için ortak aklı öne çıkarıyorlar.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Bölgesel İstişare Toplantılarına granitin başkenti Bergama’da gerçekleştirdi. Bergama’da önce granit tesislerini ziyaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu sonrasında “Maden Sektörü İstişare Toplantısı”nda Bergamalı madencilerle bir araya geldi.

Bergama’nın Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye’nin 13. ve İzmir’in ilk UNESCO Dünya Mirası kenti olduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Bergama’nın tarihi özelliklerinin yanı sıra; değerli maden rezervleri ile ön plana çıktığını vurguladı. Alimoğlu, “Bergama 2022 yılında 21 milyon dolar doğal taş ihracatı gerçekleştirdi” dedi.

Toplumsal mutabakat ve farkındalık ile doğa ve maden arasındaki dengeyi kurarak, ülkemizin toprak altındaki cevherlerini zenginliğe dönüştürme hedefinde olduklarının altını çizen Başkan Alimoğlu, “Çevreci ve teknoloji uygulamalarını etkin kullanarak, sürdürülebilir madenciliği gerçekleştirebiliriz. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey ilgili Bakanlık ve Yerel Yönetimlerimizle, dernek ve odalarımızla iletişim halinde kalmaktır. Madencilik, bilinenin aksine mevzuatlara göre sıkı bir şekilde denetlenmektedir ve zorlu izin süreçlerinden geçmektedir. ÇED Yönetmeliği’nde madencilik projeleri, faaliyet yapılacak sahanın büyüklüğü ve projenin türüne göre EK-1 ve EK-2 olarak ikiye ayrılmıştır. Her iki rapor da ilgili kurumlardan uzmanların iştirak ettiği sıkı bir denetimin ardından oluşturulur. Bölge madencilerimiz, 2018 yılından bu yana Ek-2 raporu gereklilikleri sağlamış olmalarına rağmen, Çevre il Müdürlüğünün getirdiği zorunluluk ile Ek-1 raporu için Ankara’ya müracaat etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bölgemizdeki doğal sit çalışmaları yüzünden ÇED sürecinde, Ek-1’e ilk defa müracaat edip, 2018 yılından bu yana bekleyen ve sonuçlandırılmamış 7 ruhsat bulunmakta olup, kapasite artışı için ise müracaat edip sonuç alamamış 3 ruhsat olduğunu da bilmekteyiz. Madencilikte ruhsat başvuruları hızlanmalı.”