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Maden Platformu Elazığ’da toplandı

Maden sektörü çalışıyor, maden ihracatı artıyor 2024 yılının beş aylık döneminde yoğun bir pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 21'lik artışla 438 milyon dolardan 532,5 milyon dolara çıkardı

EKONOMİ 06.06.2024, 12:25
Maden Platformu Elazığ’da toplandı

Maden sektörü çalışıyor, maden ihracatı artıyor. 2024 yılının beş aylık döneminde yoğun bir pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 21'lik artışla 438 milyon dolardan 532,5 milyon dolara çıkardı.İZMİR (İGFA) - Maden Platformu, Mayıs ayı içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Dr. Alparslan Bayraktar'ı Ankara’da makamında ziyaret ettikten sonra önceki gün Elazığ’da bir araya geldi. 

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin güçlü bir şekilde yer aldığı Maden Platformu’nun yoğun mesaisi sektörün ihracat rakamlarına da olumlu yansıyor. Türk madencilik sektörü 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracatını yüzde 3,4’lük artışla 2 milyar 330 milyon dolardan, 2 milyar 410 milyon dolara taşıdı. 

Türk madencilik sektörünün ihracatının artması için 2024 yılının beş aylık döneminde yoğun bir pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, emeklerinin karşılığını ihracat rakamlarındaki yüzde 21’lik artışla aldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde 438 milyon dolar olan ihracatlarını yüzde 21’lik artışla 532,5 milyon dolara taşıdıklarını, 2024 yılı sonu için belirledikleri 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar ile sektör masaya yatırıldı.

Madencilik sektöründeki 17 STK’nın yer aldığı Maden Platformu’nun Türk madencilik sektörünün sorunlarının çözümü için 365 gün 24 saat özverili bir şekilde çalıştığını aktaran Alimoğlu, “Maden Platformunu oluşturan 17 STK Başkanları ve temsilcileri 15 Mayıs Çarşamba 2024 günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Dr. Alparslan Bayraktar'ı Ankara’da makamında ziyaret ettik. Madencilik sektörünün güncel durumu ve sorunları istişare edildi. TÜMMER’in öncülüğünde 1 Haziran’da Maden Platformu olarak Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği ev sahipliğinde bir araya geldik. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı, sektörün sorunlarını birinci ağızdan dinlediler. Çözümler ürettiler. Karşılıklı diyalog oldu, sektör ve bürokratlar bir arada geldi. Hem Elazığ’ın hem Türkiye’nin sorunları masaya yatırıldı yapıcı bir toplantı oldu. Maden Platformu olarak her ay düzenli olarak toplanıyor ve sektörün gündemindeki sorunların çözümü için çalışıyoruz” diye konuştu. 

Maden Platformu’nda; Türk madencilik sektöründeki sorunların çözümü için çalışan, birbiriyle uyumlu kadroların görev başında olduğunu ekleyen Alimoğlu sözlerini şöyle tamamladı; “Hayatımız Maden mottosuyla, çevreye duyarlı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyumlu madencilik yapıyoruz. İnsanlık için vazgeçilmez olan madenlerimizi son teknolojiyle iş sağlığı ve iş güvenliğine uyumlu bir şekilde ekonomiye kazandırıyoruz. Ürettiği katma değerin tamamına yakını yerli ve milli olan Türk madencilik sektörü olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz.”

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