Maden ihracatında kayıplar telafi ediliyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği en büyük 10 pazarında yüzde 35’lik ihracat artış hızı yakaladı. Egeli maden ihracatçıları 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 16 artırdıİZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinden maden sektörü 2023 yılında kaybettiği pazarları, 2024 yılında geri kazanıyor. Türk madencilik sektörü 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 6,3’lük artışla 1 milyar 317 milyon dolardan 1 milyar 400 milyon dolara çıktı.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına fırtına gibi giren, 2024 yılının ilk çeyreğine Suudi Arabistan, İngiltere, Güney Kore ve Çin’deki pazarlama faaliyetlerini sığdıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 16’lık artışla 257 milyon dolardan 298 milyon dolara taşıdı.

İLK 10 ÜLKEYE İHRACATTA YÜZDE 35’LİK ARTIŞ

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam ihracatlarını yüzde 16 artırmalarına karşın, aynı zaman aralığında en çok ihracat yaptıkları ilk 10 ülkeye daha başarılı bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi. Alimoğlu, “2024 yılının ocak-mart döneminde en çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülkeye ihracatımızı yüzde 35’lik artışla 162 milyon dolardan 218 milyon dolara çıkardık. 2024 yılı sonu için belirlediğimiz 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

17-20 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan İZMİR MARBLE Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın arefesinde; Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda düzenlenen Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılı mali genel kurul toplantısında konuşan Alimoğlu, 2024 yılının ilk çeyreğinde dünyanın dört bir tarafına yaptıkları pazarlama faaliyetlerinin ihracat artışında etkili olduğuna değindi.

DOĞAL TAŞ İHRACATI 159 MİLYON DOLAR OLDU

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılının ilk çeyreğindeki 298 milyon dolarlık ihracatında aslan payını 159 milyon dolarlık tutarla doğal taş ihracatı aldı. Metalik cevherler ihracatı 126 milyon dolar, feldspat ihracatı 46,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.