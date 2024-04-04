"Made in Türkiye" ürünlerine e-ticaret ilgisi

İlk üç ayın e-ihracat şampiyonu “Made in Türkiye” tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları oldu.İSTANBUL (İGFA) - Trendyol, e-ihracat yoluyla dünya pazarlarıyla buluşturduğu Türk ürünleri ve üreticilerine dair 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı.

Bu dönemde Türk üreticiler en çok Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne satış yaptı. En çok ihracat gerçekleştiren iller İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra; Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin oldu. Tekstil ve mutfak eşyaları ise, ihracatı en fazla yapılan ürün grupları olarak dikkat çekti.

16 MİLYON ÜRÜN SATILDI

İlk çeyrekte yaklaşık 50 bin Trendyol satıcısı, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinde, günlük 1.5 milyon aktif kullanıcının olduğu Trendyol üzerinden, toplam 16 milyon ürün sattı. Bu dönemde toplam 4.5 milyon müşteri tabanına ulaşan Trendyol satıcılarının en çok ilgi çeken ürünleri tişört, gömlek, mutfak takımı, tava ve tencere oldu. Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin en çok satış yapan iller olarak ön plana çıktı.