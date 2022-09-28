Maaş zamlarının kalıcı refahı için düzenleme şart!

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, maaş zamlarının kalıcı refah sağlayabilmesi için gelir vergisine düzenlemenin şart olduğunu söyledi.İZMİR (İGFA) -Son bir yıldır ülkemizi etkisi altına alan yüksek enflasyon sebebiyle, çalışanlarının hızla yükselen fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini amaçlayan işverenler, çalışanlarına önemli oranlarda maaş artışı yapıyorlar.

Mevcut gelir vergisi matrah dilimleri, çalışanların bu maaş artışından sadece kısa süreli bir rahatlama sağlamasına olanak tanıyor. Maaşlarda yaşanan artış, çalışanların takip eden dönemde bir üst vergi dilime geçmesine ve maaşından daha yüksek oranda gelir vergisi kesintisi yapılmasına sebebiyet veriyor. Bu durumda, maaş artışının yarattığı rahatlama çalışanlar açısından kısa süreli oluyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu konu hakkında çalışanların enflasyonun telafisi amacıyla yaptığımız maaş artışlarından azami faydayı sağlayabilmesi için gelir vergisi matrah dilimlerinin enflasyonla orantılı şekilde artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Mevcut durumda, maaş artışı kısa bir süre içerisinde daha yüksek gelir vergisi kesintisiyle etkisiz kaldığını belirten Eskinazi, "Günümüz şartlarında, matrah dilimleri çalışanın satın alma gücündeki değişikliklere uyum sağlamada geride kalıyor ve çalışanın enflasyon karşısında sabit kalan gelirinin daha fazla vergilenmesine sebep oluyor. Buna çözüm getirmek için, ya vergi dilimleri enflasyona duyarlı bir şekilde oluşturulmalı ya da enflasyon belli bir seviyeye düşene kadar sabit gelir vergisi oranına geçilmeli” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılbaşından itibaren her kesimden çalışanın maaşının ciddi şekilde artırılarak, enflasyonun yol açtığı refah kaybının giderileceğine yönelik açıklamasını son derece yerinde bulduklarını ifade eden Eskinazi, “Çalışan maaşlarının yüksek oranlarda artırılması çok önemli bir adım, ancak çalışanın maaş artışıyla kazanacağı refahın uzun soluklu olabilmesi, kalıcı bir refah sağlayabilmesi için diğer bir önemli adım olan gelir vergisi düzenlemesinin de süratle yürürlüğe sokulması gerekir. Aksi takdirde çalışanın gelirinde gerçekleşen artış onun kısa bir süre içerisinde bir üst vergi dilimine geçmesine ve daha çok gelir vergisine tabi olmasına sebep oluyor. Kısacası; aldıkları zammı vergi olarak geri verip, yine önceki gelir durumlarına dönüyorlar” dedi.