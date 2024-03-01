Lütfü Açar kış kuraklığına dikkat çekti

TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Uzman Tarım Danışmanı Lütfü Açar, yaptığı açıklama ile bölgemizde mevsim itibari ile hububat ekilişlerinde gelişmeler ve kış kuraklık hakkında bilgiler verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Açar’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle; “Gerek bölge coğrafyamızda olsun gerek ise daha geniş coğrafyalarda olsun ciddi iklim değişikliği olduğu gerçeği tüm ilgili bilim insanları tarafından olsun ilgili kurumlar tarafından olsun bütün boyutları ile dillendirilmektedir. Bu anlamda son yıllarda iklim gidişatları da bütün bu değerlendirmeleri ortaya koymaktadır. Nitekim bu anlamda bölgemizde özellikle kurak şartlarda üretimleri yapılan üretimler; mevcut üretim alışkanlıklarından etkilenmektedir. Kurak giden sonbahar ilk aylarının akabinde düşen yağışlar neticesinde hububat ekilişleri zamanında yapılmıştır. Yağlık ekilişlerden olan kanola ekilişlerinde ise ciddi denilebilecek düşüşler olmuştur. Ekilişlerin akabinde kış mevsimi başlarında düşen yağışlar; ekilişler için muhakkak ki faydalı olmuştur. Ancak kış mevsimi ortalarında havaların soğuması ile birlikte kış kuraklığının da başladığı görülmektedir. Maalesef kış kuraklığı devam etmektedir. Hava ısıları da mevsim ortalamalarının üstünde gitmektedir.

Havaların mevsim ortalamalarının üstünde gitmesi hububatlarda gelişmeleri hızlandırmaktadır. Ancak kuraklığın devam etmesi neticesinde ise verimlerin olumsuz etkileneceği de bir gerçektir. Üreticiler bu devrede doğru işler yapmaları menfaatlerine olacaktır. Bu anlamda ilk devre özellikle Üre azotunun bir kısmı bu devrede verilmelidir. Akabinde 15-20 gün sonrasında kök boğazı ve ilk devre görülmesi muhtemel yeşil aksam mantarı hastalıklara karşın ilaçlamaların yapılması önemlidir. Tabiidir ki bu uygulama belli periyotlar ile en az bir kez daha tekrarlanmalıdır. Ekim döneminde yabancı ota karşı herhangi bir uygulamalar yapılmamış ise bu devrede yabancı ot mücadelesi konusunda da tedbirler alınmalıdır.”