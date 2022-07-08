Lüksemburg'un ulaşım ağı için yeni 'Atak'lar ekleniyor

Yılın başında belirlediği elektrikli ihracat rakamlarını üç katına çıkartma hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Karsan, düzenlenen etkinlikle Avrupa’nın en büyük elektrikli midibüs filosunu teslim etti.BURSA (İGFA) - Karsan, proje kapsamında, Lüksemburg’un şehir içi ve şehirler arası hatlarında çalışmak üzere, 6 farklı operatöre toplam 89 adet e-ATAK satışı gerçekleştirdi.

Satışların büyük bir kısmını şehrin elektrikli dönüşümüne öncülük eden operatörlerden Sales Lentz ve Emile Weber’e gerçekleştiren Karsan, 76 adet aracı etkinlik ile birlikte teslimatını tamamlarken, kalan araçları da Temmuz sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor.

Temmuz ortasında Lüksemburg’ta hizmete girecek e-ATAK’lar ile Karsan, Avrupa’nın en büyük elektrikli midibüs filosuna sahip oluyor.