Lüks mobilya ihracatını artıracak hamle

Türkiye’nin lüks mobilya markası Luxury Line, yeni açtığı yurt dışı ofislerle ihracatını artırmayı hedefliyor. “Londra ofisimiz üzerinden Avrupa ülkelerine, Mozambik ofisimizle de Afrika’ya daha hızlı erişim hedefliyoruz” diyen Luxury Line Mobilya sahibi Ahmet Ekmen, yılsonuna kadar farklı ülkelerde yeni temsilcilikler açmayı planladıklarını söyledi. Yurt dışına yönelik perakende satışların yanı sıra özellikle kurumsal projelerin mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarına çözüm ortağı olmak istediklerini ifade eden Ekmen, bu kapsamda yabancı mimarlık ofislerinden oluşan geniş bir network oluşturmaya başladıklarını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Mobilya kenti MASKO’da faaliyet gösteren Luxury Line markası, yerli lüks tasarımları yurt dışına taşımaya devam ediyor. Yabancıların, Lüks Türk mobilyasına yönelik artan ilgisini fırsata dönüştürmek isteyen marka, yurt dışında açtığı temsilcilerle daha fazla noktaya hızlı erişim sağlayacak.

“Ülkemizden çıkan yerli üretim modellerin tasarımı, kalitesi ve el işçiliği, kur avantajıyla birleşince yurt dışından gelen taleplerde ciddi bir yoğunluk söz konusu” diyen Luxury Line Mobilya sahibi Ahmet Ekmen, sadece komşu ülkelere değil ABD, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Avustralya gibi deniz aşırı ülkelere de kapıya teslim gerçekleştirdiklerini söyledi. İhracata büyük önem verdiklerini belirten Ekmen, “Yurt dışı temsilciliklerimizin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yayınlanan online mağazamız Luxury.com.tr aracılığıyla, dünyanın her yerinden sipariş almaya devam ediyoruz” dedi.