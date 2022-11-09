Londra Turizm Fuarında Antalya’yı tanıttılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Dünya’nın en önemli turizm fuarları arasında yer alan World Travel Market Londra (WTM) (Dünya Seyahat Pazarı Londra) Uluslararası Turizm Fuarı’nda Antalya’yı tanıtıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmin başkenti Antalya’nın turizm potansiyelini arttırmak için hayata geçirdiği projelerin yanı sıra tanıtım faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Başkan Muhittin Böcek, dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan ve seyahat pazarının ana aktörleri ile turizm profesyonellerini ağırlayan World Travel Market Londra (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda turizm profesyonellerine ve katılımcılara Antalya’yı tanıtıyor.

Antalya Sektör Temsilcileri İle Londra’da

Başkan Muhittin Böcek, fuarda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi. Başkan Böcek, fuarda Antalya’dan katılım sağlayan belediyeler, oteller ve seyahat acenteleri temsilcileri ile görüştü. Başkan Böcek, Antalya’nın Avrupa pazarından daha fazla pay alabilmesi adına tanıtım faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek, fuarının çok verimli geçtiğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Geleceğin turizm stratejilerine yön vermek ve Antalya’mızı tanıtmak için sektör temsilcilerimiz ile Londra’dayız. Pandemi dönemi sonrasında Antalya eski günlerine dönmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’nın turizm potansiyelini 12 aya yaymak ve alternatif turizm girişimleri ile şehrimize gelen yabancı misafirlerini sayısını artırmak istiyoruz. İngiltere Antalya için çok önemli bir pazar. İngiltere’den Antalya’ya gelen turist sayısını arttırmak için fuarda önemli görüşmeler yaptık” dedi.

Başkan Böcek Ekibiyle Birlikte

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı’nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Dış İlişkiler Daire Başkanı Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin de eşlik etti. Başkan Böcek, fuar da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.