Lokantacılardan KDV isyanı!

Son zamanlarda birçok ürün ve hizmete gelen zamların yanı sıra vergilerde de ciddi artışlar yaşanması esnafın da belini iyice büktü. Bursa Lokantacılar Odası Başkanı Arif Tak, lokantacıların gıdaya sürekli zam gelmesinden ve KDV zamlarından ötürü şikayetçi olduklarını vurguladı.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Her konuda üyelerinin yanında olduğuna dikkat çeken Bursa Lokantacılar Odası Başkanı Arif Tak, vergiler konusundaki şikayetler konusunda üyelerinden de gelen sıkıntıları dile getirdi.



Herkes Duysun'a özel açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Tak, KDV'nin sektörü en çok tedirgin eden vergilerden biri olduğunu kaydetti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan iken, ben kendileri ile birkaç devlet gezdim başta Japonya olmak üzere" diyen Tak, "Zamanında Cumhurbaşkanımızı ikna etmiştik. Gıdalarda KDV’yi yüzde sıfıra indireceğini söylemişti. Biz onu beklemiyorduk tabii ki devlet vergisiz olmaz diye ama ’den, %8’e indirildi, çok memnun kaldı üyelerimiz. Şimdi dengeler biraz değişti. KDV bizde yüzde 8'di, yüzde 10’a çıktı" dedi.

O nedenle en büyük sıkıntılarının şu an KDV olduğunu ifade eden Başkan Tak, "Tabii devlet vergisiz yaşamaz. Elbette vergilere katılacağız, gerekli olan vergiyi ödeyeceğiz. Hem üyemiz rahat olsun, hem devletimiz rahat olsun ama dengeler şu an maalesef sıkıntıya girdi. KDV’nin yeniden yenilenmesi sözünü de almıştık ama şu anda tabii seçimler var. Seçim öncesi ellemek istemiyorlar. Tabii seçimlerden sonra ne olur göreceğiz. Vergiye karşı değilim, dengesini bulması lazım" diye konuştu.