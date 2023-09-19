Lojistik merkezinde sona doğru

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin nakliye komisyoncularının tüm ihtiyacını karşılamak için Mayıs ayında başladığı ‘Lojistik Merkezi’ projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Akdeniz İlçesi Nacarlı Bölgesi’nde 77 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden Lojistik Merkezi ve Tır Parkı’nın, 2024 Mart ayında tamamlanması ve hizmete sunulması planlanıyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin nakliye komisyoncularının tüm ihtiyacını karşılamak için Mayıs ayında başladığı ‘Lojistik Merkezi’ projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Akdeniz İlçesi Nacarlı Bölgesi’nde 77 bin metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden Lojistik Merkezi ve Tır Parkı’nın, 2024 Mart ayında tamamlanması ve hizmete sunulması planlanıyor. İdari ve ofis binalarının kaba inşaatının tamamlandığı projenin, önümüzdeki günlerde ince inşaat ve çevre düzenlemesi yapılarak bitirilmesi hedefleniyor.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte tüm lojistik süreçler tek bir merkezden yürütülecek

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yeni konumuna taşınacak olan Nakliyeciler Sitesi ve Tır Parkı’nın, şehir içinde yaratmış olduğu trafik ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılması ile tüm lojistik süreçlerin tek bir merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Lojistik firmaları için önemli bir merkez olan Nakliyeciler Sitesi ve Tır Parkı’nın; şehir içindeki sıkışmışlığın önüne geçmesinin yanı sıra, dur-kalk maliyeti ile yapılan ekonomik kayıpları da ortadan kaldırması hedefleniyor.

Mersin’de nakliye komisyoncularının bütün ihtiyacını karşılayacak nitelikte olan Lojistik Merkezi içerisinde 100 firmanın yer alacağı ofisler, ortak kullanıma ait idari ve sosyal tesislerin yanı sıra, servis bakım atölyeleri ve 181 araçlık tır parkı yer alacak.

Aydın: “Şehrin içinde sıkışıp kalan Nakliyeciler Sitesi’ni yeni yerine taşıyacağız”

‘Lojistik Merkezi’ projesinin tamamlanması ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Yapım Bakım Onarım Şube Müdürü Yusuf Aydın, “Akdeniz İlçesinin Nacarlı Bölgesi’nde 77 bin metrekare alan üzerinde, Lojistik Merkezi ve Tır Parkı’nın yapımına Mayıs ayında başlandı. Proje kapsamında; nakliye komisyonculuğu yapan 100 firmanın ofisleri, ortak kullanıma ait idari ve sosyal tesisler, servis bakım atölyeleri ve 181 araçlık Tır Parkı’nın yer alması planlanıyor” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehrin içinde kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Nakliyeciler Sitesi ile Tır Parkı sorununun da ortadan kalkacağını vurgulayan Aydın, “Projemizin tamamlanmasıyla; şehir içerisinde kalmış olan Nakliyeciler Sitesi ve Tır Parkı’nı yeni konumuna taşıyarak, trafik ve çevre sorunlarının ortadan kalkmasını amaçlıyoruz. Projede, idari ve ofis binalarının kaba inşaatı devam etmekte olup, akabinde ince ve çevre düzenlemelerini hızla tamamlayarak, Lojistik Merkezimizi 2024 yılı Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.